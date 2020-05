1470 oseb, ki so ostale brez službe, še čaka na izplačilo denarnega nadomestila

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili številne ukrepe, s katerimi so zajezili oziroma omilili posledice pandemije. Medtem ko so nekatere skupine že prejele izplačila, pa bodo določena izplačila izplačana do konca junija. V to skupino izplačil spada ukrep za začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v obdobju epidemije.

Ta ukrep velja za tiste, ki so dobili odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali so zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas postali brezposelni 13. marca ali kasneje in niso upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela. Ti lahko uveljavljajo začasno denarno nadomestilo plače na podlagi sprememb interventnega zakona, pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu.

Začasno denarno nadomestilo plače znaša mesečno 513,64 evra bruto od prvega dne brezposelnosti za obdobje trajanja začasnih ukrepov. Prav tako je ta oseba v obdobju, za katerega je priznano nadomestilo, vključena v obvezna socialna zavarovanja, enako kot prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost, še dodajajo.