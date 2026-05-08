Slovenija

15 evrov za plovbo po vsej Soči od Bovca do Tolmina

Kobarid, 08. 05. 2026 11.29 pred 21 minutami 2 min branja 5

STA M.P.
Plovba po Soči

Kobariški občinski svet je v četrtek na izredni seji potrdil sporazum o plovbi po Soči. Predvidoma bo začel veljati 1. junija, prinaša pa ceno 15 evrov za enotno dnevno dovolilnico po vsej Soči od Bovca do Tolmina. Pot sporazuma do potrditve je bila sicer burna. Kobariški župan, ki mu nasprotuje, seje najprej ni želel sklicati, zato so jo sklicali svetniki sami, nato pa sprejetega sporazuma ni želel podpisati, zato ga je s sklepom podpisal eden od svetnikov. Župan zdaj razmišlja o sklicu zbora občanov kot najvišjega organa občine.

Sporazum med drugim določa količnik delitve presežkov prihodkov nad odhodki po ključu po 45 odstotkov za občini Bovec in Kobarid ter 10 odstotkov za Tolmin.

Njegovo sprejetje je predlagala skupina kobariških občinski svetnikov, ki je zahtevala tudi sklic izredne seje. Kobariški župan Marko Matajurc seje ni hotel sklicati in so jo zato morali sklicati svetniki sami. Župan je napovedal, da sporazuma ne bo podpisal, zato so na seji sprejeli sklep, da v tem primeru sklep v imenu občine podpiše svetnik Branko Velišček, sicer član delovne skupine, ki je sporazum pripravljala.

Rafting na Soči
FOTO: Shutterstock

Kot je novinarjem povedal slednji, so vsebino sporazuma oklestili na tiste postavke, ki so jih nesporno lahko uskladile vse tri občine.

50-odstotni popust v pred- in posezoni ter enoten urnik plovbe po Soči

V prvi vrsti gre za enotno dovolilnico in s tem pristojbino, nadalje pa tudi skupnega upravljavca vstopno-izstopnih mest (to bo Komunala Tolmin) in skrbnika plovbnega območja (to bo medobčinska uprava).

Sporazum predvideva enoten, 50-odstotni popust v pred- in posezoni ter enoten urnik plovbe po Soči. Določa tudi enotne subvencije (90 odstotkov za prebivalce Tolmina, Kobarida in Bovca, 80 odstotkov za kategorizirane športnike in organizirane šolske skupine in 50 odstotkov za mlajše od 15 let).

Bodo zdrahe zamaknile začetek plovne sezone na Soči?

Matajurc zaradi sprejetja sporazuma razmišlja o sklicu zbora občanov kot najvišjega organa občine. "Sklepov, ki so v očitno škodo občine Kobarid, ne podpisujem. Ne delujem v interesu sosednjih občin, ampak občine Kobarid," je po seji povedal za medije. V gradivo za sejo je prispeval tudi izračun, po katerem bi kobariška občina, če bi na Soči prodali enako dovolilnic kot lani, letos z na seji sprejetim sporazumom dobila 543.000 evrov manj kot lansko leto.

Predlagatelji so opozorili na napake v tem izračunu, med drugim, da so v njem upoštevani bruto zneski, od katerih bi bilo treba prej odšteti še stroške, ki nastanejo z upravljanjem vstopno-izstopnih mest, ter da upošteva prihodek vseh treh občin, in ne le dela, ki odpade na kobariško občino.

'Največja neznanka': koliko ljudi se letno sploh spusti po Soči

Po besedah tolminskega župana Alena Červa je sicer največja neznanka, koliko ljudi se letno sploh spusti po Soči in bo torej kupilo dovolilnico. Te številke bodo prvič znane šele po koncu sezone, ker so šele letos tudi v Bovcu prešli na sistem osebnih dovolilnic.

Sporazum prinaša tudi premik konca glavne sezone s 1. na 15. september, predlagatelji pa so v sredo sklenili, da bo v izogib zmedi med uporabniki začel veljati 1. junija, torej hkrati z začetkom visoke sezone.

Pot ob žici: po vrtcih na vrsti osnovne in srednje šole

Po razlitju živega srebra gasilci evakuirali nadstropje in zapečatili učilnico

Po neuspešnih pogajanjih: 'Odločitev za protestni shod je pravilna'
Stranke o vatikanskem sporazumu
Vlada in Sviz parafirali stavkovni sporazum, stavke najverjetneje ne bo
Vatikanski sporazum naposled sprejet
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Anion6anion
08. 05. 2026 11.59
Končno so se poenotili
Prelepa Soča
08. 05. 2026 11.55
Matajurc:"Ne delujem v interesu sosednjih občin."... tudi v interesu kobarida ne, vsaj na nobenem področju ni videti tega.
Prelepa Soča
08. 05. 2026 11.55
pomota... Kobarida...
Brus123
08. 05. 2026 11.54
Pohlep in uničevanje narave!!
Fery Zaka
08. 05. 2026 11.46
Privatizacija narave se nadaljuje. Kaj točno bodo ponudili za ta denar? Tekočo vodo?
