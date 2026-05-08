15 evrov za plovbo po vsej Soči od Bovca do Tolmina

Sporazum med drugim določa količnik delitve presežkov prihodkov nad odhodki po ključu po 45 odstotkov za občini Bovec in Kobarid ter 10 odstotkov za Tolmin. Njegovo sprejetje je predlagala skupina kobariških občinski svetnikov, ki je zahtevala tudi sklic izredne seje. Kobariški župan Marko Matajurc seje ni hotel sklicati in so jo zato morali sklicati svetniki sami. Župan je napovedal, da sporazuma ne bo podpisal, zato so na seji sprejeli sklep, da v tem primeru sklep v imenu občine podpiše svetnik Branko Velišček, sicer član delovne skupine, ki je sporazum pripravljala.

Rafting na Soči FOTO: Shutterstock

Kot je novinarjem povedal slednji, so vsebino sporazuma oklestili na tiste postavke, ki so jih nesporno lahko uskladile vse tri občine.

50-odstotni popust v pred- in posezoni ter enoten urnik plovbe po Soči

V prvi vrsti gre za enotno dovolilnico in s tem pristojbino, nadalje pa tudi skupnega upravljavca vstopno-izstopnih mest (to bo Komunala Tolmin) in skrbnika plovbnega območja (to bo medobčinska uprava). Sporazum predvideva enoten, 50-odstotni popust v pred- in posezoni ter enoten urnik plovbe po Soči. Določa tudi enotne subvencije (90 odstotkov za prebivalce Tolmina, Kobarida in Bovca, 80 odstotkov za kategorizirane športnike in organizirane šolske skupine in 50 odstotkov za mlajše od 15 let).

Matajurc zaradi sprejetja sporazuma razmišlja o sklicu zbora občanov kot najvišjega organa občine. "Sklepov, ki so v očitno škodo občine Kobarid, ne podpisujem. Ne delujem v interesu sosednjih občin, ampak občine Kobarid," je po seji povedal za medije. V gradivo za sejo je prispeval tudi izračun, po katerem bi kobariška občina, če bi na Soči prodali enako dovolilnic kot lani, letos z na seji sprejetim sporazumom dobila 543.000 evrov manj kot lansko leto. Predlagatelji so opozorili na napake v tem izračunu, med drugim, da so v njem upoštevani bruto zneski, od katerih bi bilo treba prej odšteti še stroške, ki nastanejo z upravljanjem vstopno-izstopnih mest, ter da upošteva prihodek vseh treh občin, in ne le dela, ki odpade na kobariško občino.

