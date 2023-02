15. februar preteklosti: pomladanske temperature, hud mraz, debela snežna odeja

In tudi 40 let pred tem so imeli na 15. februar izjemno toplo vreme. Popoldanske temperature so se takrat gibale med 15 in 20 stopinjami Celzija, najvišjo temperaturo pa so tistega leta izmerili v Črnomlju, kjer se je živo srebro povzpelo do 21,8 stopinje Celzija.

"Vreme je bilo na 15. februar v preteklosti zelo različno," pravijo na Agenciji RS za okolje. Tudi pomladne temperature, kot smo jim bili priča danes, niso bile tako redek pojav. Tako je bilo na primer tudi leta 1998, ko so se najvišje temperature po nižinah gibale okoli 20 stopinj Celzija. Takšne temperature so takrat zabeležili v Slapu pri Vipavi, Biljah pri Novi Gorici, Lendavi, Dobličah pri Črnomlju, Celju in v Ljubljani.

Seveda pa so bili ekstremi tudi v drugo smer. Leta 1940 se tako na 15. februar spominjajo izjemno hudega mraza in debele snežne odeje. To je bil celo eden najhladnejših dni 20. stoletja. Po nižinah in v notranjosti so takrat izmerili med 20 in 30 stopinjami Celzija. V Ljubljani se je z jutranjih 24 stopinj, temperatura popoldne dvignila na le 11 stopinj Celzija. Najnižje temperature so bile v Kočevju, najdebelejša snežna odeja pa je prekrila Kranjsko Goro (86 centimetrov).

Hud mraz pa je vladal tudi 16 let kasneje, ko so zabeležili eno najhladnejših juter 20. stoletja. V Babnem Polju so namreč izmerili uradni absolutni slovenski rekord 34,5 stopinje Celzija. Nizke temperature pa so bile tudi drugod po Sloveniji.

Leta 1952 pa je Slovenijo prekrivala rekordno debela snežna odeja. Na Bohinjskem je bilo snega več kot dva metra in pol, v Bovcu slaba dva metra, v Ljubljani meter in pol.

Razmeroma toplo vreme se bo nadaljevalo

A vrnimo se v sedanjost. Arso je opozoril na povišane ravni delcev PM10. Ravni so bile visoke predvsem zjutraj, prav tako pa bodo tudi zvečer.

In kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh? Ponoči bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 2, ob morju okoli 2 stopinji Celzija.