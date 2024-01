15 gospodarskih združenj opozorilo premierja: Ne pripravljajte davčne reforme brez nas

"To pomeni velik, pa vendarle skrit davek na vse tiste, ki delujemo v Sloveniji, zasebnike, podjetja, gospodarske družbe in tudi oblastvene akterje," je dejal pravnik Matej Avbelj .

Finančnemu ministru pa, sploh zaradi proračunov za leti 2024 in 2025, že ves čas žuga prvi mož fiskalnega sveta. "Dobra fiskalna politika ne sme puščati nikakršnih dvomov glede sposobnosti države da poravnava svoje obveznosti, karkoli drugega lahko močno prizadene gospodarsko življenje v državi," je dejal Davorin Kračun.

"Gremo v pravo smer in zahtevamo tisto, kar gospodarstvo potrebuje," pa je dejal Marko Lotrič iz skupine Lotrič Metrology in predstavnik delodajalcev v Državnem svetu. Predvsem predvidljivo in stabilno gospodarsko okolje, ki ga je konec leta doletel višji davek na dohodek pravih oseb. Še preden ga je vlada Roberta Goloba s sprejetjem zakona o obnovi zvišala z 19 na 22 odstotkov, pa je priletelo opozorilo predsednice Slovensko-nemške gospodarske zbornice Dagmar von Bohnstein: "Ne smeš odrezati veje, na kateri sediš, in točno to trenutno počne vlada," je dejala že lani novembra.

Gospodarstvu sta prisluhnila tudi SDS-ov Anže Logar in NSi-jev Matej Tonin, vladajoči koaliciji pa novo opozorilo: nestabilno davčno okolje pomeni višji strošek kapitala in likvidnosti, ki se odrazi tudi v pogojih financiranja gospodarstva in prebivalcev.