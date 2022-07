15 'Janševih' veleposlanikov ne bo odpoklicanih

Odmevno povolilno revanšo zmagovalca volitev Roberta Goloba, ki je od predsednika Boruta Pahorja pričakoval blokado imenovanja 15 veleposlanikov, ki jih je kljub obdobju tekočih poslov, ko se naj ne bi več lotevala strateških potez, imenovala odhajajoča Janševa oblast, je dva meseca kasneje na Mladiki dokončno ustavila rdeča luč.

Revizija kadrovanja, s katero so prestižne diplomatske položaje dobil tudi ljudje iz ožjega Janševega in Logarjevega kroga, je namreč pokazala, da menjava imen ni mogoča, zato bodo postopki stekli do konca. "Ponekod so se pojavljale dileme. Šlo je pa ali za premestitev sredi mandata ali za mogoče vprašanje strokovnosti. Vendar pa ni bilo ustrezne pravne podlage, da bi predsednik države preklical svoj podpis," razlaga ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.