15. junija začetek unovčevanja digitalnih bonov

Za leto 2022 je vrednost bonov določena v višini 150 evrov, prejeli pa jih bodo osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študenti ter starejši od 55 let. Porabiti jih bo mogoče za nakup računalniške opreme, starejši se bodo lahko udeležili tudi brezplačnih tečajev s področja osnovnih digitalnih veščin.

DZ je zakon o spodbujanju digitalne vključenosti sprejel konec februarja. Vlada ga je pripravila z namenom povečanja digitalne razvitosti gospodarstva in celotne družbe in s tem namenom med drugim prinaša vrednostne bone za nakup računalniške opreme.

Vlada je danes sprejela uredbo, s katero na podlagi zakona o spodbujanju digitalne vključenosti določa dokumente za koriščenje digitalnih bonov '22. Te bodo prejeli osnovnošolci zadnje triade, dijaki, študenti in starejši od 55 let, unovčevati pa jih bo mogoče začeti 15. junija.

Izjava o unovčitvi digitalnega bona '22 bo potrebna za koriščenje bona, ki bo mogoče v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Če bodo bratje, sestre, polbratje oz. polsestre želeli bone združiti, bo treba predložiti tudi izjavo o združitvi digitalnih bonov, so po seji vlade sporočili iz službe vlade za digitalno preobrazbo.

Osebe, ki se izobražujejo v tujini na stopnji, primerljivi zadnji triadi osnovne šole, srednjemu, višjemu ali visokemu izobraževanju, bodo do bona prišle tako, da bodo pri službi vlade za digitalno preobrazbo vložile zahtevo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22.

Za nakup računalniške opreme bodo bone lahko koristili tudi starejši od 55 let, vendar šele po vključitvi v subvencioniran program neformalnega izobraževanja s področja digitalnega opismenjevanja.

Javni razpis za izbor izvajalcev teh izobraževanj bo objavljen v prihodnjih dneh. To pomeni, da bodo neformalna izobraževanja potekala letos poleti in jeseni, pravijo na vladni službi. Pogoja za udeležbo bosta stalno prebivališče v Sloveniji in starost 55 let ali več na dan 12. marec 2022.

Izvajalci teh izobraževanj bodo nato vladni službi poslali podatke o udeležencih, na podlagi tega sporočila pa bodo udeleženci postali upravičenci do unovčitve digitalnega bona '22. Tako kot preostali upravičenci jih bodo lahko unovčevali do 30. novembra 2022.

V skladu z zakonom bo mogoče digitalne bone '22 unovčiti za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme, tako osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga kot s spletnim nakupom.