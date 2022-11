15 kilometrov lučk bo v Ljubljani del dneva in noči ugasnjenih

Lučke se bodo prižgale 25. novembra ob 17.15, je napovedal ljubljanski župan Zoran Janković. A letos bodo gorele manj časa. V sklopu varčevanja jih bodo ponoči namreč ugasnili.

"Novoletna okrasitev ne bo gorela 24 ur na dan, ampak jo bomo čez dan ugasnili. To velja za okoli 15 kilometrov lučk, ki se nahajajo v središču Ljubljane," je razložil David Polutnik, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. "Ko bo padel mrak, bomo lučke prižgali in na nekaterih mestih javno razsvetljavo ugasnili, gorela bo le okrasitev. S tem bomo prihranili, a vseeno ohranili praznično vzdušje in nihče ne bo prikrajšan," je obljubil Polutnik.

"Pričakujem veliko veselja in sreče. Želim si le suhega vremena in če že, naj pada sneg." Po polnoči bodo lučke ugasnjene in nato spet prižgane enkrat po 16. uri, ko bo tema, napovedujejo na ljubljanski občini. Prazničnega programa, ki bo potekal decembra po vsej Ljubljani, Janković še ni želel razkriti.