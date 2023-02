Danes mineva 15 let od smrti Janeza Drnovška, nekdanjega predsednika republike in večkratnega predsednika vlade. Njegovo politično delovanje v času slovenske tranzicije je zaznamovalo slovensko politično zgodovino, je ob obletnici izpostavila tudi aktualna predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Drnovšek je po hudi bolezni umrl 23. februarja 2008, star 57 let. Od maja 1989 do maja 1990 je bil predsednik predsedstva nekdanje SFRJ. V obdobju osamosvajanja Slovenije je bil glavni pogajalec med slovenskim vodstvom ter vodstvom nekdanje Jugoslavije in vrhom Jugoslovanske ljudske armade. Julija 1991 se mu je uspelo dogovoriti za dokončen umik zvezne vojske iz Slovenije. Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in suverenosti Slovenije je leta 1992 prejel najvišje državno odlikovanje zlati častni znak svobode Republike Slovenije. Marca 1992 je postal predsednik Liberalnodemokratske stranke Slovenije, ki se je na kongresu marca 1994 po združitvi z Demokratsko stranko Slovenije, Zelenimi Slovenije in Socialistično stranko Slovenije preoblikovala v Liberalno demokracijo Slovenije (LDS).

icon-expand Janez Drnovšek FOTO: AP

Aprila 1992 ga je državni zbor prvič izvolil za predsednika vlade. Po tistem je vlado vodil še trikrat. In postal je politični vzornik marsikoga iz poznejših generacij politikov. Ob 10. obletnici Drnovškove smrti so v stranki LDS zapisali, da je imel njihov dolgoletni predsednik zaupanje med državljani, kakršnega ni imel za njim noben predsednik vlade. Zadnji premierski mandat je nastopil leta 2000 in ga končal z odstopom leta 2002 po izvolitvi za predsednika republike.

icon-expand Pirc Musarjeva simbolično položila vrtnico na grobu dr. Drnovška FOTO: Bor Slana - STA

Aktualna predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v torek na pokopališču v Zagorju na Drnovškov grob simbolično položila vrtnico, je ob tem izpostavila njegovo držo in sporočila, da smo lahko hvaležni, da je prav on vodil slovensko vlado v ključnih letih po osamosvojitvi, zagotovil politično stabilnost in uspel Slovenijo popeljati v evroatlantske integracije, predvsem v Evropsko unijo in Nato. "Njegovi iskreni izrazi topline in človečnosti pa so vodilo tudi za moje delo," je misli o nekdanjem predsedniku strnila Pirc Musar.