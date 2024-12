15 let programa Svit: odkritih več kot 4100 primerov raka

Program Svit so na državni ravni začeli izvajati leta 2009 kot odziv na skrb zbujajoče število na novo odkritih primerov in smrti zaradi raka debelega črevesa in danke. Pred uvedbo organiziranega populacijskega presejanja je bil to prvi najpogosteje odkriti rak pri obeh spolih skupaj, bolezen pa je mogoče uspešno preprečiti ali zdraviti, če jo odkrijemo dovolj zgodaj, pojasnjujejo na NIJZ.

Cilj programa je med navidezno zdravimi osebami med 50. in 74. letom starosti s pomočjo preprostega testa ugotoviti prikrite sledi krvavitev v blatu. Osebe s pozitivnim izvidom presejalnega testa napotijo na kolonoskopski pregled, na katerem ugotovijo vzrok krvavitve. Če med kolonoskopijo najdejo spremembe na steni debelega črevesa in danke, morda že tudi rakave spremembe, te v večini primerov odstranijo že med preiskavo in s tem preprečijo nastanek ali napredovanje raka.