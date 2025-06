15-letna bikoborka Mirnesa dosega številne zmage

15-letna Mirnesa Junuzović iz BiH ima prav poseben hobi in tudi posebnega ljubljenčka. Bika Kobro, ki ga uri za bikoborbe. V moško prevladujoči panogi je Mirnesa najmlajša trenerka, ki s Kobro dosega številne zmage. Bikoborbe so v BiH sicer nekrvave in precej milejše kot na primer v Španiji, sodniki namreč bikom odrežejo konice rogov, če so ti preostri, bitke pa se navadno končajo že po nekaj minutah, ko se bika preprosto odločita, da je tradicionalnega spektakla dovolj.