15-letnik iz Medvod napisal zmagovalni zgodovinski roman o Rudolfu Maistru

Kdo je Andraž Babšek iz Medvod, ki je pri samo 15 letih napisal knjigo, založba pa jo je že izdala? Pa ni napisal naključne knjige, pač pa zgodovinski roman o generalu Rudolfu Maistru z naslovom Junak. Njegovo delo je zmagalo na razpisu za izbor novega romana. Komisija je bila glede na kakovost prepričana, da je to delo odrasle osebe, nato pa so presenečeni ugotovili, da je avtor najstnik. In kaj je mladega Medvodčana navdušilo pri Maistru?