15 letnik, ki ga je zasvojil avtomobilski svet

15-letni Ljubljančan Martin Grošelj ima precej adrenalinski in predvsem za svojo mladost nevsakdanji hobi. S komaj 13 leti je sedel za volan športnega avtomobila in se z očetom zapeljal po dirkališču ter takoj ugotovil, da mu je driftanje oziroma drsenje pisano na kožo. Ljubezen do driftanja je Martin podedoval od očeta, Luke Marka Grošlja, ki je prav tako zelo mlad vstopil v svet avtomobilizma in je danes drifter, profesionalni vrhunski voznik za natančno vožnjo ter kaskader, ki svoje znanje in izkušnje nesebično deli s sinom.