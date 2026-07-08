15. novembra gremo na lokalne volitve

Datum volitev je bil sicer znan že prej, saj je z zakonom določeno, da se redne lokalne volitve opravijo tretjo nedeljo v novembru. Drugi krog županskih volitev v občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne uspe zbrati večine glasov, pa sledi 14 dni po prvem, letos torej 29. novembra.

V večjih občinah bodo občinske svete volili po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem sistemu. V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli pa bodo hkrati potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, saj se te v skladu z zakonom opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete. Razpišejo pa jih župani.