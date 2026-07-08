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Slovenija

15. novembra gremo na lokalne volitve

Ljubljana, 08. 07. 2026 11.17 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
STA N.V.
Zoran Stevanović

Predsednik DZ Zoran Stevanović je za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila.

Datum volitev je bil sicer znan že prej, saj je z zakonom določeno, da se redne lokalne volitve opravijo tretjo nedeljo v novembru. Drugi krog županskih volitev v občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne uspe zbrati večine glasov, pa sledi 14 dni po prvem, letos torej 29. novembra.

V večjih občinah bodo občinske svete volili po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem sistemu. V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli pa bodo hkrati potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, saj se te v skladu z zakonom opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete. Razpišejo pa jih župani.

Lokalne volitve
Lokalne volitve
FOTO: Aljoša Kravanja

Z dnem, ki ga predsednik DZ določi za začetek volilnih opravil, se lahko začnejo zbirati tudi podpisi v podporo kandidaturam. Kandidate oz. kandidatne liste lahko namreč poleg političnih strank v občini predlagajo tudi volivci. V tem primeru mora biti kandidaturam priloženo zahtevano število podpisov volivk in volivcev. To pomeni podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.

Prihajajoče lokalne volitve bodo devete redne v samostojni Sloveniji, potekale pa bodo v 212 občinah. Prve so decembra 1994 potekale v takrat novoustanovljenih 147 občinah.

Stevanović ob današnjem podpisu odloka o razpisu volitev ni dajal izjav.

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KOMENTARJI20

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wsharky
08. 07. 2026 12.37
A je Stevo naznanitev lokalnih volitev tudi Notarsko overil?
Odgovori
+1
1 0
Colgate
08. 07. 2026 12.36
Gremo Zoki...v zapor
Odgovori
0 0
štajerc65
08. 07. 2026 12.30
Sem se že razveselil da bodo državnozborske, predčasne.
Odgovori
0 0
Houdre
08. 07. 2026 12.27
Gremo desni❤️🇸🇮🙏🏻
Odgovori
-2
1 3
štajerc65
08. 07. 2026 12.31
Ka pa naj gredo, glede na to kako so zabredli?
Odgovori
0 0
Tomy1
08. 07. 2026 12.15
Mogoce ne bi bilo slabo na volitvah dodati se opcijo o ukinitvi vsaj polovice od teh občin!
Odgovori
+6
7 1
Lepdan123
08. 07. 2026 12.23
ne polovice, 85 %
Odgovori
+1
2 1
medvescak
08. 07. 2026 12.09
😵‍💫
Odgovori
+1
1 0
Actual Asparagus
08. 07. 2026 12.08
Z zadnjimi volitvami sem prenehal volit v naši republiki. Nima več smisla. Treba it vunsa. Tak lepa država, pa taka greznica. Fuj tajfl.
Odgovori
+5
7 2
St. Gallen
08. 07. 2026 12.29
Saj kader odhaja
Odgovori
0 0
Sir Oliver
08. 07. 2026 12.01
Ko vidim kdo trenutno razpiše volitve, mi je slabo.
Odgovori
-1
7 8
luckyss.1
08. 07. 2026 12.06
Bruhaj
Odgovori
+4
7 3
Sir Oliver
08. 07. 2026 12.24
Pridi, da po tebi.
Odgovori
+2
3 1
obožeobože
08. 07. 2026 11.52
Glas oddam za AfD! Če bi bila opcija!
Odgovori
+9
9 0
CorbaMorba
08. 07. 2026 12.10
Izseli se!
Odgovori
+0
4 4
wsharky
08. 07. 2026 11.50
sam bom oddal glas za kraljico 10%
Odgovori
-2
2 4
Anion6anion
08. 07. 2026 11.46
Predsednik DZ bo razpisal volitve? Bo to držalo kot resnica ali si bo premislil?
Odgovori
-2
6 8
hipi007
08. 07. 2026 11.27
Pobudniki referenduma katerega se bo udeležila peščica naj še plačajo vse stroške. Mal razmislite kdo bo alternativa Jakoviču...Primc....Pirati hahahaha to je šele burleska. Sprijaznite se, parkirišča se plačujejo povsod in pri nas ni izjema.
Odgovori
+1
8 7
dededetox
08. 07. 2026 11.35
alternativa Zokiju je Jurček!
Odgovori
+1
2 1
dzonimakaroni
08. 07. 2026 11.43
sej se bomo prešteli, brez skrbi.
Odgovori
+3
3 0
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