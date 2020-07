15. protestni petek v znamenju afere JBTZ: Protestniki se bodo sprehodili do Roške

Pod geslom "Naprej v sedanjost" se bodo protestniki tokrat sprehodili po drugačni poti kot običajno - mimo tržnice, po Poljanski cesti in do Roške.

Že petnajsti petek zapored so se v središču Ljubljane, na Prešernovem trgu, zbrali protivladni protestniki. Ta petek pa so pripravili "ekskurzijo v preteklost" ter uro simbolno zavrteli v leto 1988, v čas afere JBTZ in sojenja proti četverici, med katero se je znašel tudi trenutni premier Janez Janša . Sojenje se je končalo 27. julija 1988, na dan izreka sodbe pa se je pred takratnim vojaškim sodiščem zbralo okoli 15.000 ljudi.

Zadnji del poti pa bodo hodili vzvratno, kar naj bi simboliziralo vrnitev v preteklost. Da bodo zavzeli "strateško lokacijo, kjer se je nekoč že pisala slovenska zgodovina in skupaj začeli novo, boljše poglavje", pravijo protestniki, je v oddaji 24UR poročala Katarina Matejčič.

Pretekli petek so na ljubljanskih ulicah sicer prevladovale ženske, ki so v rokah držale transparent"Ivan, ne bom tekla za tvojim vozom".Poleg nestrinjanja s trenutno vlado so protestirale proti spolnemu nadlegovanju in nasilju. Razburile so jih predvsem predlagane spremembe kazenskega zakonika in ministrica za pravosodje, ki je dejala, da žrtve "s svojimi vzorci določene zadeve nekako povzročijo".