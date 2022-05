Proračunsko financiranje strank: bo Gibanje Zdrava družba upravičeno do sredstev?

Do financiranja iz državnega proračuna so upravičene stranke, ki so na volitvah prejele vsaj odstotek podpore volivcev. Če pa gre za skupno kandidatno listo več strank, je ta prag nekoliko višji. Če sta dve stranki skupaj tvorili listo, morata prejeti 1,2-odstotno podporo volivcev, če gre za listo treh ali več strank, pa morajo prejeti najmanj 1,5 odstotka glasov volivcev.

Gre za skupaj dobrega 2,5 milijona evra proračunskih sredstev, ki jih razdelijo strankam. V enakem deležu so upravičene do 25 odstotkov sredstev, do preostalih 75 odstotkov pa sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. Višina sredstev, ki pripadajo posamezni stranki, se določi v finančnem načrtu Državnega zbora. Koliko bodo stranke prejele iz proračuna, je Državni zbor danes tudi objavil na svoji spletni strani.