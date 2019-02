15 ton mesa iz Poljske tudi v skladišču podjetja Panvita

Naši viri pravijo, da obstaja verjetnost, da je meso s Poljske, vendar ne nujno iz iste klavnice, morda zgolj iz iste pokrajine, res v skladiščih Panvite, vendar pa obstaja tudi verjetnost, da je to meso v Slovenijo prišlo že pred novim letom, torej da je varno in da sploh ne sodi med 15 ton mesa, ki je pod drobnogledom urada za varno hrano. Kilogram tega mesa naj bi bil na analizi, kjer pa naj bi ugotovili, da je meso varno.

Kot je znano, je ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec zagotovila, da po zadnjih podatkih v Sloveniji ni spornega mesa iz poljske klavnice. Se je pa danes oglasila še Zadružna zveza Slovenije. Ta državo poziva, da je treba javno objaviti imena uvoznikov, da bodo ljudje vedeli, kaj jedo.

'Država naj postavi predpise, pogoje, kjer bo jasno razvidno poreklo'

Trenutno namreč potrošniki ne vemo,še posebno pri mesnih izdelkih, od kod prihaja meso in kje je bila žival zaklana, edino kar potrošnik razbere iz deklaracije je država proizvodnje. Državljani pa imamo po mnenju zveze pravico vedeti, čigavo meso se znajde na naših krožnikih.

Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze pravi, da naj se "postavi predpise, pogoje, kjer bi bilo jasno razvidno poreklo, do konca kje pač tisto blago izhaja in pa seveda da se razkrijejo tisti, ki uvažajo. Zakaj bi bila to neka skrivnost? Če nekdo pošteno uvaža, naj se ga na nekem seznamu napiše, da se ve."

"V Sloveniji ni ugotovljenega spornega mesa. Mi vzorčimo in v kolikor bo karkoli spornega in ugotovljenega, da nekaj ni primerno za prehrano ljudi, bomo seveda tudi takrat na razpolago za podatke o tem, kje je bilo kaj najdeno," pa zagotavlja direktor UVHVVR Janez Posedi in dodaja: "Dokler pa obstaja nek sum in dokler nimamo razčiščeno, da je kaj spornega, pa za ta čas nimamo namena komunicirati drugega kot to, da delamo na tem."

'Za to ceno nihče ne more proizvesti mesa, niti v Sloveniji niti kje drugje'

Člani Zadružne zveze že dalj časa opozarjajo tudi na problematiko uvoza cenejšega govejega mesa iz tujine, ki največkrat pristane v javnih zavodih, o čemer je v teh dneh veliko govora.

Slovenske kmetijske zadruge, ki odkupujejo govedo izključno od slovenskih rejcev in v večini meso označeno s shemo izbrana kakovost Slovenije, zaradi kriterija najnižje cene, pogosto niso cenovno zanimive za javne zavode, kljub temu, da lahko javni zavodi določen sklop živil nabavijo izven javnega naročila.

Pri tem opozarjajo še, da se v javnih zavodih zato bolni, otroci, ostareli in šolarji prehranjujejo s cenovno najugodnejšo hrano, ki je lahko vprašljiva glede kakovosti. Skupina zato predlaga, da se zakonodaja, ki ureja naročanje, popravi in uredi tako, da bo imela prednost kakovost in ne cena.

"Morate vedeti, da za to ceno nihče ne more proizvesti mesa, niti v Sloveniji, niti kje drugje. Tako da je tisto, kar je po takšni ceni uvoženo, zagotovo sporne kvalitete. Ne vem zaradi česa, ampak prav gotovo tu nekaj ni bilo v redu, kajti po takšni ceni tudi kmet v Avstriji ali Nemčiji ne more proizvesti mesa," trdi Vrisk.

Ministrica Pivčeva pa odgovarja: "Naša zakonodaja javnega naročanja ni takšna, da daje zgolj prednost najnižji ceni. Se pravi, poudarjeno je, da se izbira najugodnješi ponudnik. Najugodnejši ponudnik pa ni nujno najcenejši ponudnik."