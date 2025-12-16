150 evrov zimskega dodatka za upokojence in invalide

Zimski dodatek za leto 2025 bo večini upravičencev izplačan v višini 150 evrov, so sporočili iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izjema so na primer prejemniki sorazmernega dela slovenske pokojnine. Od zimskega dodatka ne bodo odtegnjeni prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Zimski dodatek za leto 2025 se ne šteje med obdavčljive prejemke, izvzet pa je tudi iz izvršbe. Zimski dodatek se tudi ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Do zimskega dodatka so upravičeni vsi prejemniki pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so upravičeni do letnega dodatka za leto 2025. Tisti, ki jim bo pravica do izplačila letnega dodatka za leto 2025 priznana naknadno, ga bodo prejeli ob izplačilu rednih prejemkov za maj 2026.