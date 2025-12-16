Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

150 evrov zimskega dodatka za upokojence in invalide

Ljubljana, 16. 12. 2025 15.03 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
Ne.M.
Zimski dodatek

V sredo bo večina prejemnikov pokojnin in invalidskih nadomestil prejela zimski dodatek. Tisti upravičenci, ki jim bo pravica do izplačila letnega dodatka priznana naknadno, bodo zimski dodatek za letošnje leto prejeli ob izplačilu rednih prejemkov za maj 2026.

Zimski dodatek
Zimski dodatek
FOTO: Shutterstock

Zimski dodatek za leto 2025 bo večini upravičencev izplačan v višini 150 evrov, so sporočili iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izjema so na primer prejemniki sorazmernega dela slovenske pokojnine. Od zimskega dodatka ne bodo odtegnjeni prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Zimski dodatek za leto 2025 se ne šteje med obdavčljive prejemke, izvzet pa je tudi iz izvršbe. Zimski dodatek se tudi ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Do zimskega dodatka so upravičeni vsi prejemniki pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so upravičeni do letnega dodatka za leto 2025. Tisti, ki jim bo pravica do izplačila letnega dodatka za leto 2025 priznana naknadno, ga bodo prejeli ob izplačilu rednih prejemkov za maj 2026.

zimski dodatek 150 evrov upokojenci invalidi

Erjavčevih 10 tez za 'novo slovensko reformacijo'

Cene računalnikov in mobilnih telefonov v nebo? 'Spomin dražji do 400 odstotkov'

SORODNI ČLANKI

Decembrski dodatki: v Datalabu bodo na zaposlenega namenili 14.600 evrov

Zimski dodatek upokojencem in invalidom bo izplačan 17. decembra

Poslanci potrdili obvezno božičnico in spremembe za normirance

Vlada potrdila predlog zakona o božičnici, meja za normirance zopet 120.000 evrov

Vlada predlaga božičnico v višini 639 evrov, za podjetja v težavah 160 evrov

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Boti
16. 12. 2025 16.31
nekaj je
Odgovori
0 0
Misika1967
16. 12. 2025 16.15
Dajte upokojenci napisat kdaj vam je Jansa dal bozicnico???? Nikoli
Odgovori
-1
2 3
zibertmi
16. 12. 2025 16.26
ne sam janša.tega dodatka ni bilo od leta 45.pa še to ,to ni enkratna stvar,bo vsako leto,če slučajno jj tega ne ukine,je vsega zmožen,ko se mu gre tako za upokojence ,je to dokazal leta 2012 2x
Odgovori
-2
1 3
proofreader
16. 12. 2025 16.44
Janša je omogočil bone za dopust, restavracije, tudi šolanje o računalnikih. Pa je potem Emilija vse preklicala.
Odgovori
0 0
misterbin
16. 12. 2025 16.11
Teh 150 € je tako in tako vzeto tam za ,kaj nam kradejo od 1 julija
Odgovori
+3
4 1
frenk7
16. 12. 2025 16.16
Kradli so nam v janšizmu,.... v treh obrokih.
Odgovori
+0
3 3
Vakalunga
16. 12. 2025 16.06
Vzel Jim je 500evrov dal pa 150 nazaj BARABA GOLOBOVA..
Odgovori
+4
7 3
frenk7
16. 12. 2025 16.05
Hvala vlada,.... janševci so upokojencem jemali, zniževali odmerni odstotek in jih pripeljali na rob revščine. Živela,... vlada Roberta Goloba, upokojenci vas mamo radi.
Odgovori
-4
3 7
Dobruška vas -Đžema
16. 12. 2025 15.54
Hvala vlada ,da si bom lahko uredila umetne nohte
Odgovori
+2
3 1
maksi23
16. 12. 2025 15.49
Sramotno! Penzije so v zadnjih letih res ogromno izgubile, kako si lahko pri tej grozljivi inflaciji pomagamo s 150 eur?
Odgovori
+3
6 3
kita 1111
16. 12. 2025 15.43
delitev žepnine za 40 let dela
Odgovori
+5
6 1
St. Gallen
16. 12. 2025 15.42
Decembersko uskladitev pokojnin pa so zamolcali
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Top filmi za december
Top filmi za december
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
moskisvet
Portal
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Umrla je pri 45 letih
Umrla je pri 45 letih
dominvrt
Portal
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419