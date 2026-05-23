150 kilogramov smeti iz Blejskega jezera

V letošnji čistilni akciji je sodelovalo 90 potapljačev, večinoma iz Slovenije, pridružili pa so se jim tudi potapljači iz sosednjih držav. Blejsko jezero so čistili na 20 lokacijah, in sicer do globine sedem metrov, so sporočili iz Spara Slovenija, kjer so dogodek podprli deveto leto zapored.

Cilj akcije ni le zmanjšanje količine odpadkov, temveč tudi omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki povzroča gospodarsko in okoljsko škodo, so spomnili.

Samo Frantar in Marko Gajič iz Društva za podvodne dejavnosti Bled sta po akciji povedala, da se količina novih odpadkov v jezeru v zadnjih letih zmanjšuje.

Tradicionalna čistilna akcija Blejskega jezera velja za najstarejšo ekološko akcijo v državi.