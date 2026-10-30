Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

150 let staro pastirsko hiško preselili kamen za kamnom

Sežana, 30. 10. 2026 19.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Pastirska hiša

Na robu Sežane so pri načrtovanju logističnega centra naleteli na kamnito pastirsko hiško, staro vsaj 150 let, ki je bila zavarovana kot kulturni spomenik. Ker je Zavod za varstvo kulturne dediščine ni dovolil podreti, investitorji pa je niso želeli vključiti v bodočo podobo logističnega centra, so se odločili, da jo mojstri suhogradnje prestavijo – kamen za kamnom na novo lokacijo, 300 metrov stran.

Ker bi ena največjih pastirskih hišk na Krasu v logističnem centru stala sredi industrijskih objektov, so se odločili, da jo prestavijo. Najprej so jo tako imenovani kamniti bratje podrobno fotografirali.

"To sem jaz prenesel na papir, te slike, potem sem si, ko smo odkrivali, ko smo jo razdirali, vsak kamen, vsako pozicijo njegovo locirano oštevilčil in jo tudi dokumentiral na podlagi slik in potem sem si napravil eno tako skico ročno do centimetra natančno," pojasnjuje izvedenec suhogradnje Vinko Mahnič.

Sedem kamnitih bratov jo je v šestih dneh razstavilo in jo nato 300 metrov stran sredi kraške gmajne ponovno do kamna natančno pozidalo v 30 dneh. Skupaj so vzidali za 26 ton kamnov brez malte.

"Ta kamen je nekje šest ton bil težak in ga je nekje pripeljal bager in pa še vse ostale. Medtem ko te kamne smo pa skoraj vse praktično razdrli hiško na roke in jo sestavili na roke, seveda kamnje je pa pripeljal kamion," pojasnjuje izvedenec suhogradnje Boris Čok.

Streho ima v obliki kupole. Hiška se imenuje Stršinkova, po domačem imenu prvotnih lastnikov.

"To je postavila ena družina Pirjevec iz Orleka, namen je bil, da so se pred vremenskimi neprilikami skrili pastirji noter," pojasnjuje Mahnič.

Za časa Jugoslavije so v njej občasno prespali prebežniki. Na Krasu so gradili različne hiške, doslej so jih obnovili okrog 100, ocenjujejo, da je vseh desetkrat več, prve so nastale izven naselij za časa Habsburžanov, ko so kmetje postali lastniki zemlje. Bile so preproste, nekatere pastirske, kot ta, ki so jo prestavili, so imele ognjišča.

"So tukaj zakurili ne, tako da so zakurili, kadilo pa se je kar skozi skalo zadaj je kakšna luknja in seveda so se tukaj malo pogreli," pravi Čok.

Kamniti bratje so identično uredili tudi okolico ter ji dodali županski stol. Na sežanski občini pa so jim obljubili, da bodo območje primerno uredili in označili.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
pastirska hiša kras sežana

Bi lahko šlo pri prodaji zemljišča tudi za oškodovanje občinskega premoženja?

Furs predlagal stečaj Klukca, kaj je z Mijičevimi dolgovi?

Dominvrt.si Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
24ur.com Goče, vas, kjer se je moral čas ustaviti
Dominvrt.si Med prenovo stare hiše so odstranili 70 let staro preprogo. Kar so našli pod njo, jih je pustilo brez besed
Dominvrt.si Prodaja se hiša 'Kremenčkovih', ki je zgrajena v 200 tisoč let stari skali
24ur.com Prvi narodni dom na Slovenskem: razpadajoča fasada in upanje na prenovo
Cekin.si 20-letnik kupil hišo na slepo in danes mu vsi zavidajo
24ur.com Nepremišljeni duhovnik uničil dragocene, 300 let stare freske
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Halle Berry izgubila bitko za skrbništvo: 13-letni sin bo za zdaj živel pri očetu
Halle Berry izgubila bitko za skrbništvo: 13-letni sin bo za zdaj živel pri očetu
zadovoljna
Portal
Po skoraj 30 letih skupaj sta še vedno videti zaljubljena kot prvi dan
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
To je partner Nine Pušlar
To je partner Nine Pušlar
vizita
Portal
Biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
cekin
Portal
Za sabo je pustil milijone: koliko denarja bo dobila njegova 38 let mlajša žena?
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
dominvrt
Portal
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
voyo
Portal
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022