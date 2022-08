150. obletnica rojstva Jožeta Plečnika

Dni res ni prijetno preživljati na široki betonski cesti, mnogo lepše je sedeti v senci ali pa se sprehajati po domači ulici. Danes se nam to zdi samoumevno, pred manj kot sto leti pa so imeli enega od najbolj slavnih Slovencev, ki je tako razmišljal, za čudnega. Jože Plečnik je bil arhitekt, ki je na mesto gledal drugače kot njegovi sodobniki, a zgodovina je pokazala, da je imel prav. Letos o njem veliko govorimo, saj mineva sto petdeset let od njegovega rojstva, prav te dni pa mineva tudi eno leto odkar je Plečnik prav zares postal nesmrten. Njegova dela v Ljubljani so postala del Unescove kulturne dediščine.