1500 evrov kazni: kdaj otrok vplivnežev postane nastopajoči v reklami?

Da bo posnetek zajtrka na prostem pripeljal do globe 1500 evrov in pravnega poduka inšpektorja za delo, si Jasna in Miha Culiberg še zdaleč nista mislila, ko sta se z družino vrnila s potepanja po Afriki. "Mi dokumentiramo družinsko življenje, saj je takšno naše življenje. Ali je uporaba kakšnega promocijskega produkta res tako sporna in ali to res predstavlja delo otrok, pa je verjetno malo širša debata," je dejal podjetnik in vplivnež Miha Culiberg.

Na inšpektoratu po izdani prekrškovni odločbi pravijo, da gre za plačane oglase, ki so primerljivi pogodbi za plačane oglase, ki se snemajo za predvajanje na televiziji, ali kot fotografije, ki so uporabljene v tiskanih medijih. "Za sodelovanje otrok, mlajših od 15 let, je v posnetkih za namene promocij določenega izdelka potrebno predhodno dovoljenje inšpektorata," pojasnjuje vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za delo Luka Lukić.

Culibergova odgovarjata, da to ni razprava o tem, ali je Instagram škodljiv in kdo ima rad družbena omrežja in kdo ne, temveč ali so otroci delali. Pojasnjujeta, da otroci ne delajo, ampak imajo kvečjemu ogromno doživetij in prednosti z objavljanjem na družbenih omrežjih, zato tega ne ocenjujeta kot delo.

"V 90 odstotkih primerov to niso scenariji, ki jih vemo teden ali mesec vnaprej. Če plavajo v termah in jih posnamem, brez da to vedo, bi video morala prijaviti. To se mi zdi krivica in kaže, da stvar sistemsko ni urejena," je povedala podjetnica in vplivnica Jasna Žaler Culiberg.