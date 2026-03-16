1500 evrov za ponarejeno 'potrdilo o opravljenem izpitu'

Potrdil o opravljenem izpitu, ki bi za deset let omogočala vožnjo, uradni organi v Sloveniji ne izdajajo.

Na ministrstvu za infrastrukturo opozarjajo na ponarejena "potrdila o opravljenem izpitu", ki naj bi imetnikom za deset let omogočala vožnjo po Sloveniji, zanje pa naj bi računali kar 1500 evrov. "Na dokumentu je več lažnih navedb in nepravilnosti, poleg lažnega žiga je na potrdilu tudi ponarejen podpis uradne osebe. Opozarjamo, da gre za popolnoma neverodostojen dokument – Ministrstvo za infrastrukturo in njegove uradne osebe ne izdajajo potrdil o opravljenem vozniškem izpitu," so izpostavili.

Ob tem dodajajo, da če naletite na podobno potrdilo ali vam kdo skuša ponuditi pridobitev vozniškega dovoljenja brez opravljanja vozniškega izpita, nemudoma obvestite policijo.

Spomnimo, postopek izdaje vozniškega dovoljenja in opravljanja vozniških izpitov je opredeljen v Zakonu o voznikih in Pravilniku o vozniškem izpitu.