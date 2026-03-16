Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

1500 evrov za ponarejeno 'potrdilo o opravljenem izpitu'

Ljubljana, 16. 03. 2026 09.21 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
D.L.
Avtošola

V obtoku so ponarejena "potrdila o opravljenem izpitu", ki naj bi imetniku omogočala "vožnjo po celotnem državnem ozemlju" v obdobju desetih let, opozarjajo na ministrstvu za infrastrukturo. Dokument, za katerega naj bi računali kar 1500 evrov, je opremljen s ponarejenima podpisom in žigom in je popolnoma neverodostojen.

Potrdil o opravljenem izpitu, ki bi za deset let omogočala vožnjo, uradni organi v Sloveniji ne izdajajo.
FOTO: Profimedia

Na ministrstvu za infrastrukturo opozarjajo na ponarejena "potrdila o opravljenem izpitu", ki naj bi imetnikom za deset let omogočala vožnjo po Sloveniji, zanje pa naj bi računali kar 1500 evrov. "Na dokumentu je več lažnih navedb in nepravilnosti, poleg lažnega žiga je na potrdilu tudi ponarejen podpis uradne osebe. Opozarjamo, da gre za popolnoma neverodostojen dokument – Ministrstvo za infrastrukturo in njegove uradne osebe ne izdajajo potrdil o opravljenem vozniškem izpitu," so izpostavili.

Ob tem dodajajo, da če naletite na podobno potrdilo ali vam kdo skuša ponuditi pridobitev vozniškega dovoljenja brez opravljanja vozniškega izpita, nemudoma obvestite policijo.

Spomnimo, postopek izdaje vozniškega dovoljenja in opravljanja vozniških izpitov je opredeljen v Zakonu o voznikih in Pravilniku o vozniškem izpitu.

ponarejena potrdila vozniški izpit prevara ministrstvo za infrastrukturo

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
16. 03. 2026 10.55
Nevem kaj se smešimo z temi dogodki. NAmreč poglejmo kdo lahko pride zraven pri odpranju šol in opravljanju izpitov. Tisti, ki ima veze v politiki in nihče drugi. Vidimo, da ima 80% zaposlenih v javni upravi, sodstvo in Policiji še registrirano svojo privat firmo, kjer mutijo z 600 na uro. Vsi samo svetujejo in mešajo meglo. Nihče mi ne bo govoril, da ni v to vpeten nihče iz javne uprave, sodstva in Policije. Vse to je dejanska slika stopnje korupcije v javni upravi sodstvo in Policiji.
Odgovori
0 0
oježeš
16. 03. 2026 10.46
Na cestah je videti, da ta trditev o ponarejenih vozniških izpitih kar drži.
Odgovori
+5
5 0
Meee
16. 03. 2026 10.39
Kakšna vlada, takšni vsi
Odgovori
+0
6 6
oježeš
16. 03. 2026 10.48
Ja, se poznajo triletna obdobja vladanja, kjer so nekateri lahko delali vse. Če bi namesto podtikanj, delovali vsi v dobro vseh, se kaj takega ne bi dogajalo. Tako pa se vsakodnevno objavljajo novice, ki delajo težave že kar tri desetletja, ampak vedno pred volitvami, naj bi pa bile za prikaz kako je desnica sposobna, vsi ostali pa nevredni državnih funkcij.
Odgovori
-1
1 2
Meee
16. 03. 2026 10.50
Levica so žal kradljivci.. Meni kot podjetniku so naredili že ogromno škode!!! tudi mojim delavcem!
Odgovori
+0
1 1
Rožle Patriot
16. 03. 2026 10.39
Kako pa take sploh najdeš ... ?? Tisti, ki jih rabijo, jih že najdejo .. !!!
Odgovori
+2
2 0
Morgoth
16. 03. 2026 10.37
Glede na nekulturo vrivanja in izsiljevanja ter podobnih kretenizmov, ima tako potrdilo ogromno ljudi. Vsaj v Ljubljani...
Odgovori
+6
6 0
a res1
16. 03. 2026 10.37
Ste videli kdaj ogrožene v vozilu avtošole?
Odgovori
+8
8 0
Slovener
16. 03. 2026 10.33
Pa nekateri še vedno vztrajno trdijo, da pri nas ni korupcije !
Odgovori
+10
10 0
Rožle Patriot
16. 03. 2026 10.39
... po vsem videnem in slišanem ... !!!
Odgovori
+2
2 0
Žiga Habjan 1
16. 03. 2026 10.32
V zadnjih 25 letih me ni ustavil noben policaj za kontrolo dokumentov..........
Odgovori
+2
4 2
iziizi
16. 03. 2026 10.20
Že kličem 113 zoki hoče 10% a to gre skozi śivankino uho
Odgovori
+11
11 0
bilythekid321
16. 03. 2026 10.13
na tik toku je teh oglasov malo morje. se pravi se da zrihtati. 🤔
Odgovori
+15
15 0
Jožajoža
16. 03. 2026 10.10
Haha 2020-2022 se je dalo vse kupit.vozniško tehnični pregled,odpis davkov,šolo,....le hrane ne
Odgovori
-10
8 18
Teleport
16. 03. 2026 10.13
Ti se raje s starši pogovori zakaj so te v kler zapirali
Odgovori
+12
14 2
JOSEPH HAYDN
16. 03. 2026 10.37
Pa še vedno si živ joža. Potem že ni bilo tako hudo
Odgovori
+5
5 0
Thor78
16. 03. 2026 10.43
Joža, največ davkov so prav tvojemu Jankoviču odpisal.
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
16. 03. 2026 10.55
Kot vse kaže si si ti kupil takrat tudi "pamet" in to s popustom, .. ... logično, ža 2 "pameti" mora biti popust .. eno "pamet" za prvega Joža in in še eno "pamet" za drugega joža !!!!
Odgovori
0 0
E.Nigma
16. 03. 2026 10.55
Saj si imel na Karitasu zastonj
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564