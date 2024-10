15.000 EUR od prodaje Eurospinove zapestnice čustev za nakup šolskih potrebščin

Med aprilom in septembrom je bila v vseh Eurospinovih trgovinah v Sloveniji na prodaj dobrodelna Zapestnica čustev. Cena zapestnice je bila 1 EUR, sredstva od prodaje pa so bila v celoti namenjena v dobrodelni namen, in sicer za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin. Dobrodelna kampanja je že sedmič zapored potekala v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

Eurospinova Zapestnica čustev je več kot le prikupen otroški modni dodatek. Je čudovit pripomoček za čustveno vzgojo otrok , s katerim lahko otrokom pomagamo prepoznati čustva in jih skozi pogovor naučimo primernih odzivov nanje. Z zapestnico lahko otrok na preprost način pokaže, kako se počuti. Obrne jo na stran s prijetnimi ali z neprijetnimi čustvi ter omogoči, da ga prijatelji, starši, sošolci in učitelji bolje razumejo. " Zapestnica čustev je dober pripomoček otroku in staršu za prepoznavanje, kako se otrok ali starši počutijo, za sprejemanje in normaliziranje vseh čustvenih stanj, za prepoznavanje, kdaj oseba potrebuje čas in prostor, da se pomiri, hkrati pa zapestnica predstavlja odličen pripomoček za pogovor in učenje ustreznih načinov odzivanja, ko doživljamo prijetna ali neprijetna čustva ," je povedala Špela Reš , psihologinja, TA-psihoterapevtka, ki je poskrbela za strokovno vsebino projekta.

V Sloveniji vsako leto več otrok potrebuje pomoč. Podjetje Eurospin Eko, d. o. o., se zaveda svoje družbene odgovornosti in zato vsako leto pripravi kreativno kampanjo , ki ima dvojni učinek: zbiranje sredstev za donacijo in opozarjanje na aktualne družbene problematike.

"Eurospin ima posluh za vse dobrodelne projekte in kampanje. Kamor koli nas povabijo k sodelovanju, se vedno z veseljem odzovemo. Poleg tega vsako leto pripravimo svojo lastno dobrodelno kampanjo, vedno v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, s katero sodelujemo že sedmo leto zapored. Letos smo za otroke oblikovali Zapestnico čustev, s katero lahko otrok na zelo preprost način pokaže tudi svoje počutje. V akciji sodeluje tudi vrtec Galjevica, v katerem jo vsi vzgojitelji uporabljajo kot učni pripomoček," je povedala Natalija Pagon, vodja marketinga pri Eurospinu, in dodala, da je bil odziv neverjeten. "Mislim, da še nismo imeli take kampanje, saj smo v samo štirinajstih dneh prodali celotno prvo količino, tako da smo morali zapestnice čustev še enkrat naročiti."

Na sklepnem dogodku kampanje, ki je 25. septembra potekal v Vrtcu Galjevica v Ljubljani, se je zbralo več kot 50 ljudi. Med njimi je bilo največ staršev otrok vrtca, kajti del dogodka je bila tudi brezplačna strokovna delavnica z naslovom Pomen prepoznavanja čustev in uravnavanje vedenjskih odzivov. Delavnico je vodila Špela Reš. Poleg delavnice in slavnostne primopredaje čeka za donacijo so pri Eurospinu poskrbeli tudi za pester spremljevalni program z glasbenima predahoma in okusno pogostitvijo za vse zbrane. "Projekt se nam je zdel zelo zanimiv, saj v našem vrtcu veliko pozornost namenjamo prepoznavanju, izražanju in obvladovanju čustev, zato smo zadovoljni, da se je eksperiment zapestnice v praksi izkazal za uspešnega," je dodala Barbara Novinec, ravnateljica Vrtca Galjevica.

V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so izjemno ponosni na vsa svoja dolgoletna partnerstva. S pomočjo podjetij in organizacij so pomagali že številnim pomoči potrebnim v Sloveniji. Samo v letu 2023 so 10.245 otrok odpeljali na letovanje, 590 družinam, ki so bile prizadete med poplavami, so priskočili na pomoč, zbrali pa so tudi 45.000 šolskih potrebščin. "Vsako leto znova nas navdušita inovativnost in motivacija zaposlenih v Eurospinu. Ponosni smo, da so naš partner, in z veseljem se odzovemo njihovemu vsakoletnemu povabilu. Zapestnica čustev je bila imenitna ideja," je poudarila Darja Groznik, predsednica ZPMS.

Naročnik oglasne vsebine je Eurospin.