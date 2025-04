154 milijonov rešenih življenj s cepljenjem: Kakšna je vloga Slovenije?

V zadnjih 50 letih je cepljenje rešilo 154 milijonov življenj. To je šest življenj vsako minuto ob evropskem in svetovnem tednu cepljenja sporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Zaradi cepljenja v Sloveniji ni več otroške paralize, davice, rdečk, mumpsa. Se pa Slovenci za cepljenja, ki niso obvezna, še vedno odločajo manj kot drugi Evropejci. Medtem ko do milijonov otrok na svetu cepiva sploh ne pridejo.