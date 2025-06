155 do 465 evrov dodatka ob pokojnini

Dodatek bo dobilo skoraj 628.100 prejemnikov pokojnin in več kot 11.000 prejemnikov invalidskega nadomestila.

Prejemniki pokojnin v višini do 680 evrov so upravičeni do 465 evrov dodatka, tisti s pokojnino nad 680 do 815 evrov bodo dobili 325 evrov, tisti s pokojnino nad 815 do 965 evrov pa 265 evrov. Upokojenci s pokojnino nad 965 do 1160 evrov bodo prejeli 215 evrov, upokojenci s pokojnino nad 1160 evrov pa 155 evrov.

Prejemnikom invalidskih nadomestil bo dodatek izplačan v treh različnih zneskih. Upravičenci do nadomestila v višini do 965 evrov bodo prejeli 265 evrov, tisti z nadomestilom nad 965 do 1160 evrov bodo dobili 215 evrov, tisti z nadomestilom nad 1160 evrov pa 155 evrov.

Dodatek bo izplačan v skladu s proračunskimi dokumenti, medtem ko veljavni zakon določa izplačilo dodatka upokojencem v dveh višinah. Z razdelitvijo dodatka na pet razredov se po mnenju vlade v večji meri upoštevata solidarnostna nota in socialni položaj prejemnikov pokojnin. Pri tem je razkorak med posameznimi razredi manjši, kot bi bil v primeru izplačila v dveh višinah.