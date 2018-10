16 kandidatov v Mariboru

V Mariboru je boj za županski položaj napovedalo 16 kandidatov, kandidaturo jih je do zdaj vložilo sedem. Med njimi sta tudi nekdanji župan Franc Kangler in Andrej Šiško. Ta je sicer v priporu, vendar njegovi privrženci poudarjajo, da ima tudi on pravico do enakopravnega nastopa na volitvah.