Martin svari pred pirotehniko: Ljudje misijo, da si se rešil, a to niti približno ni to

Na oddelku za rehabilitacijo po amputaciji URI – Soča, kjer letno sprejmejo do 280 bolnikov, so z donacijo dobili novo opremo za fizioterapijo in delovno terapijo. Ta je ključna tudi pri tistih bolnikih, ki so zaradi nepremišljene uporabe pirotehnike utrpeli hude poškodbe okončin. Zato so ob predaji donacije opozorili tudi na posledice neprevidne uporabe pirotehničnih sredstev, ki se običajno poveča v času velikonočnih in prvomajskih praznikov.

Nakup opreme je z donacijo omogočila NLB, ki je na ta način nadgradila svoje sodelovanje v kampanji Petarde? Ne hvala in podprla rehabilitacijo, ki je pri nesrečah s pirotehničnimi sredstvi pogosto potrebna.

Lani zaradi streljanja z možnarji ena smrtna žrtev

V času velike noči in prvomajskih praznikov so marsikje že tradicionalna streljanja z možnarji in karbidom. Njihova uporaba lahko povzroči težke poškodbe in posledice, ki za vse življenje zaznamujejo posameznika ter njegove bližnje. Pogosta poškodba pri tem so tudi amputacije, ki zahtevajo dolgotrajno rehabilitacijo. Lani pa je streljanje z možnarji terjalo celo eno smrtno žrtev.

Takšen bolnik pride na rehabilitacijo na URI - Soča, kjer paciente z amputacijami spodnjih in zgornjih udov obravnava tim, ki ga sestavljajo zdravnik, fizioterapevt, delovni terapevt, psiholog, socialni delavec, strokovnjak zdravstvene nege ter inženir ortotike in protetike. Helena Burger, strokovna direktorica URI – Soča in vodja oddelka za rehabilitacijo po amputaciji, je ob dogodku povedala: "Z donacijo NLB smo v fizioterapiji in delovni terapiji oddelka za rehabilitacijo po amputaciji pridobili pripomočke, s katerimi bodo pacienti izboljševali telesne funkcije ter krepili svoje psihofizično stanje. Z njimi bomo pripomogli k še učinkovitejši rehabilitaciji pacientov in hitrejšemu vračanju v aktivno življenje."