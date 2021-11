'16 milijonov evrov za dvig plač v DSO iz proračuna, ne pa iz žepov revnih upokojencev'

A kot opozarjajo v Levici, dvig ne bo financiran iz javnih sredstev, saj bo vlada del stroška prevalila na starostnike in njihove družine, ki jih čaka dvig oskrbnin za 5,6 odstotka. Ob tem še opozarjajo, da kljub temu, da je oskrba starejših v zasebnih domovih v povprečju za četrtino dražja kot v javnih, vlada področje pospešeno privatizira, saj ministrstvo za delo pospešeno podeljuje koncesije zasebnim korporacijam za gradnjo zasebnih domov, ki bi jih z zakonom o dolgotrajni oskrbi še dodatno zavarovala, strošek pa obesila na pleča družbe.

Povprečna mesečna oskrba v domovih starejših že sedaj znaša 680 evrov, čeprav so upokojenci med najbolj ranljivimi skupinami v državi z visokim tveganjem revščine: skoraj 100 tisoč jih prejema pokojnino pod 500 evrov, skoraj 150 tisoč pod 600 evrov in skoraj 300 tisoč pod 700 evrov. Ker je v vrsti za mesto v domovih 12.000 starostnikov, so stroške oskrbe prisiljeni nositi ne le oskrbovanci, ampak tudi njihovi svojci, so zapisali v Levici.

"Nesprejemljivo je, da na socialno, skrbstveno in zdravstveno stisko starostnikov vlada še poglablja z dvigom oskrbnin. V Levici zato predlagamo amandma k spremembi proračuna za leto 2022, ki manjkajočih 16 milijonov evrov za dvig plač v domovih starejših zagotavlja iz proračuna, ne pa iz žepov revnih upokojencev in njihovih družin."