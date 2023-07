16 najučinkovitejših odstranjevalcev dlak hišnih ljubljenčkov v enem kompletu

Če bi vas kdo vprašal, kdaj se začne sezona izpadanja dlake hišnih ljubljenčkov, ne bi več vedeli odgovora. Dlake so vam prekrile celotno stanovanje in avto, nad čiščenjem oblačil pa ste že obupali, saj ste preizkusili vse, kar se da.

Potrošni valji, selotejpi, razne krtače in improvizacije niso rešitev, saj spet porabite ure in ure za odstranjevanje nečistoče. Če res želite brezhibno čist dom, potrebujete veliko bolj učinkovit izdelek, ki dlake hitro odstrani že v pralnem in sušilnem stroju. S skupno 16 orodji za odstranjevanje dlak boste trajno rešili problem čiščenja oblačil in pohištva. Enostavno očistite vse od srajce do avtomobila Izpadanju dlake vašega psa ali mačke prav zato, ker živita v stanovanju, ni konca. Njihov organizem ne pozna klimatskih sprememb in letnih časov, zato se morate sprijazniti z nenehnim izpadanjem dlake. Vendar se vam ni treba sprijazniti z umazanijo po vsej hiši. S Furgetty - Set za odstranjevanje dlak hišnih ljubljenčkov lahko zdaj enostavno očistite vse: - oblačila - tepihe - kavče in stole - pregrinjala in okrasne blazine - avto - otroški voziček in še veliko več.

icon-expand Furgetty FOTO: Arhiv ponudnika

Ena obveznost manj za vas Postavite Furgettyj v pralni in sušilni stroj ter pustite, da opravi delo namesto vas. Je orodje, ki pritegne in prilepi nase vse delce, na katere naleti: dlake hišnih ljubljenčkov, drobtine, lase in razne delce umazanije. Obleke ni treba prati dvakrat samo zato, da se znebite živalske dlake. Prihranite vodo, denar in čas. Ohranite lepoto tkanin Ves dan se lahko crkljate s svojim kosmatincem. Ne bo vam več treba odstraniti dlako za dlako s hlač in majice ali uporabljati grobih krtač, ki poškodujejo tkanine. Furgetty je izdelan iz mehkega materiala, ki je nežen tudi do najbolj občutljivih materialov . Potegnite ga neposredno po površini sedežne garniture, tepiha ali avtomobilskega sedeža – dovolj je le nekaj hitrih potez. Z obleke ali srajce boste odstranili vso umazanijo v manj kot minuti , ker se bo takoj prijela na Furgettyj in pripravljeni ste zapustiti hišo.

icon-expand Furgetty FOTO: Arhiv ponudnika

Vedno je pri roki S 16 kosi iz tega seta boste imeli vedno pri roki čistilec dlak l tako za mokro kot suho čiščenje. Nekaj jih namenite za pralni stroj, enega imejte vedno v avtu, ostale pa uporabite za hitro čiščenje pred odhodom od doma ali za odstranjevanje dlak s pohištva. Tudi če imate več hišnih ljubljenčkov, vam nikoli ne bo zmanjkalo pripomočkov za odstranjevanje umazanije. Kupite ga enkrat in ga uporabljajte za vedno Po pranju in sušenju orodje Furgetty preprosto sperite z vodo in pustite, da se posuši. Zaradi svoje kompaktne velikosti ga lahko preprosto shranite v vsako omaro in predal. Vzdržljivi silikoni in goba, iz katerih so izdelani, niso potrošni materiali, zato vam bo Furgetty služil leta. Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na strani Flamingoshop poiščite Furgetty – Set sredstev za odstranjevanje dlak hišnih ljubljenčkov in si zagotovite neverjetne popuste!

icon-expand Furgetty FOTO: Arhiv ponudnika