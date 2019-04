16 Podbreških potic, zmagovalk, na poti k papežu

Potica, ki zmaguje na številnih kulinaričnih tekmovanjih, namesto orehov vsebuje zmlete jabolčne krhlje. Edina prava Podbreška potica mora, kot poudarjajo mojstrice, vsebovati izključno v Podbrezjah pridelane sestavine.

Barbara Pogačnik, mojstrica v pripravi Podbreške potice, je prepričana, da bo papež nad potico navdušen: "Zato, ker ima rad potico, in ta ga bo navdušila, verjemite mi. Če ga je orehova, ga bo ta še bol."

Potica, ki osvaja nagrado za nagrado, prav včeraj je zmagala na festivalu velikonočne potice, izvira iz starodavnega recepta njune sorodnice. "Ona nam je povedala, kako so včasih pekli kruh in da so zamesil suho sadje vmes. So rekli kruhova potica."