16. zapored v prestolnici protestniki. Tokrat pod geslom 'smrt kontejnerjem'

Protivladni protestniki so se tudi tokrat, že 16 petek zapored, ob 19. uri pričeli zbirati v središču glavnega mesta.

Na Prešernovem trgu so, opremljeni s transparenti, vlado pozivali k odstopu. Pristojne so pozvali tudi k primernejši obravnavi starejših, ki da so v luči epidemije novega korona virusoma povsem neprimerno obravnavani - v kontejnerjih. Od tod tudi današnje geslo: "smrt kontejnerjem". Dogajanje je z govorom pospremila tudi Biserka Marolt Meden, predsednica društva Srebrna nit, ki se zavzema za dostojno obravnavo starejših.

Zbranim se je pridružil tudi Jaša Jenull in nagovoril množico. Ta se je nato odpravila vzdolž Miklošičeve ulice.

Več sledi ...