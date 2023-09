Žrtvam poplav lahko pomagate tudi s poslanim sporočilom POMAGAM5 na 1919

Organizatorje čaka zahtevna priprava na tako velik spektakel, uspelo pa nam je izvedeti nekaj podrobnosti. Stadion bo na dan tekme odprt dve uri pred dogodkom, tam bo tudi navijaška cona. Preverili pa smo tudi, kje bodo nogometni zvezdniki spali.

"V imenu vseh, ki sodelujemo v organizaciji dobrodelne nogometne tekme, vam predam 1600 vstopnic za ogled že razprodane tekme. Iskrene čestitke," so besede, s katerimi so organizatorji na dobrodelni dogodek povabili predstavnike civilne zaščite, gasilcev in vojske, ki so pred mesecem dni hiteli na najbolj prizadeta območja. Na drugi strani pa zahvale organizatorjem za to plemenito dejanje, dejanje solidarnosti in humanitarnosti. "Presenečeni in zadovoljni. Zadovoljni v tem, da je Slovenija znova poenotena, da je ta solidarnost neizmerna," je ob prejemu kart dejal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.