17. Evropski kongres psihologije premierno v Ljubljani

V Ljubljani se trenutno odvija 17. Evropski kongres psihologije z naslovom Psihologija v središču znanosti: priložnosti in odgovornost pod osrednjo taktirko Društva psihologov Slovenije ter Evropske zveze psiholoških združenj, dogodek pa so podprle tudi slovenske javne univerze ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

icon-expand Na otvoritvi je svoje razmišljanje o povezavi socialnega vedenja čebel in človeka podelil prof. dr. Stephen David Reicher. Foto: Katja Kodba. FOTO: Arhiv naročnika

V Sloveniji se prvič v zgodovini Društva psihologov Slovenije odvija dogodek takšne razsežnosti, udeležilo se ga je namreč več kot 900 udeležencev iz 71 držav sveta. Kongres se je začel s študentskim dnem v ponedeljek, 4. julija. Vse do petka, 8. julija, se bo v Cankarjevem domu odvilo več kot 900 predavanj, simpozijev, predstavitev in delavnic, ki bodo v središče postavili nedavne psihološke znanstvene dosežke iz raznovrstnih področij. Številni znanstveni prispevki se osredotočajo tudi na problematiko duševnega zdravja ter zdravstvenih sistemov, ki jo je razkrila nedavna epidemija. Ravno psihologija, ki v ospredje postavlja posameznika in njegovo duševno zdravje, predstavlja temelj pri razumevanju doživljanja in vedenja človeka ter družbe v kriznih situacijah. Navzoče je na slavnostni otvoritvi pozdravil Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič, ki je v svojem nagovoru poudaril nujnost interdisciplinarnega sodelovanja psihološke stroke z drugimi področji. S svečanim nagovorom so zbrane pozdravili tudi predsednik Društva psihologov Slovenije (DPS), g. Marko Vrtovec, predsednik Evropske zveze psiholoških združenj (EFPA), prof. dr. Christoph Steinebach, predstavnik Evropske komisije, g. John F. Ryan ter predsednica znanstvenega odbora kongresa prof. dr. Mojca Juriševič.

icon-expand Od leve proti desni: dr. Igor Papič, prof. dr. Mojca Juriševič, prof. dr. Christoph Steinebach in g. Marko Vrtovec. Foto: Katja Kodba. FOTO: Arhiv naročnika

icon-expand Za glasbeno razvedritev je poskrbela uveljavljena a capella glasbena skupina Bassless, ki je mednarodno občinstvo vidno navdušila. Foto: Katja Kodba. FOTO: Arhiv naročnika

Znanstveni prispevki segajo na področja klinične, okoljske, pedagoške, razvojne, socialne in športne psihologije ter psihologije na področjih osebnosti, vodenja, javnega zdravja in psihološkega blagostanja. Na kongresu gostuje kar 18 uveljavljenih plenarnih predavateljev. O odpornosti in prilagodljivosti psihologije v spreminjajočih in nepredvidljivih časih je spregovoril prof. dr. Christoph Steinebach iz Univerze uporabnih znanosti v Zürichu. Navedel je naloge, ki psihologijo kot vedo čakajo v prihodnosti. Ob tem je poudaril pomembnost samorefleksije, samozavesti in družbene odgovornosti, ki se jih morajo psihologi zavedati ob opravljanju svojega poklica.

icon-expand V Cankarjevem domu se bodo v nekaj dneh zvrstila številna predavanja, ki bodo osvetlila vsa področja psihologije. Foto: Katja Kodba. FOTO: Arhiv naročnika

V sklopu kongresa je potekal tudi brezplačen dogodek Čustva ob vzponih in padcih, namenjen širši javnosti. Odvil se je s sredo, 6. julija, v popoldanskih urah v atriju ZRC SAZU.

icon-expand Atrij ZRC SAZU se je kljub vročemu poletnemu dnevu napolnil z vedoželjnimi poslušalci. Foto: Katja Kodba. FOTO: Arhiv naročnika

Odprti dogodek sta sestavljala krajše predavanje in okrogla miza. Predavanje je izvedel prof. dr. Reinhard Pekrun, profesor psihologije na Univerzi v Essexu ter avtor teorije o čustvih ob dosežkih in porazih. Naslovil je raziskovanje doživljanj ob doseganju (ne)uspehov in njihovo funkcionalnost. Predstavil je, kako lahko sami uravnavamo čustva in pri tem izpostavil tri strategije: izboljšanje svoje kompetentnosti pri soočanju s problemi (npr. pomemben govor večkrat zvadimo), sprememba dane situacije oz. problema, s katerim se soočamo (npr. zamenjamo službo) ter razmislek o pomembnosti dosežka, ki ga želimo doseči (npr. razmislimo, ali je to res edina priložnost, da se izkažemo).

icon-expand Predavanje je bilo zelo informativno in hkrati zabavno. Foto: Katja Kodba. FOTO: Arhiv naročnika

Sledila je okrogla miza, ki jo je moderiral Erik Babič, dipl. psih. (UN) iz Zavoda Empatiko. Pridružili so se mu Urša Zgojznik, bivša predsednica organizacije Ekologi brez meja, Slovenka leta 2018 ter soustanoviteljica in predsednica stranke VESNA, Laura Unuk, šahistka z najvišjim nazivom v ženski kategoriji (velemojstrica) in prva slovenska šahistka, ki nosi naziv mednarodni mojster, ter Tin Vodopivec, mednarodno priznan režiser, igralec in stand up komik. Govorci sicer prihajajo iz različnih svetov (aktivizem, šport, umetnost/zabava), a so med pogovorom našli veliko skupnega. Pri delu jih motivirajo želja po napredku, premikanju meja dosegljivega in strast do reševanja problemov. Vsi trije se zavedajo svoje odgovornosti za uspehe in poraze, kar jim pomaga na poti do dosežkov, hkrati pa jim kljub velikemu vložku včasih daje občutek, da niso naredili dovolj. Gosti so z udeleženci dogodka delili vpogled v intimne misli in doživljanja v različnih situacijah. Dogodek je zaključil prof. dr. Pekrun, ki je povzel deljene izkušnje in podal strokovni komentar.

icon-expand Okrogla miza na temo čustev ob vzponih in padcih. Foto: Katja Kodba. FOTO: Arhiv naročnika