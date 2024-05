17 kvadratov velika 'lopa' v Dobrunjah za 400 evrov na mesec?

Večkrat smo že poročali o stanju na nepremičninskem trgu, na spletu pa se je pojavil nov oglas, ki bi ga lahko uvrstili v kategorijo "saj ni res, pa je". V Dobrunjah namreč želijo oddati 17 kvadratnih metrov veliko "garsonjero", ki bi jo od zunaj lahko primerjali z "vrtno lopo", in sicer za 400 evrov na mesec. Ni jasno, ali so v ceno zajeti tudi stroški. V Dravljah medtem za 400 evrov na mesec (brez vključenih stroškov) iščejo najemnika 15 kvadratnih metrov velike garsonjere.

Številni iščejo nepremičnino, ki bi jo lahko najeli in si v njej uredili novi (začasen) dom. Vendar pa, kot kaže, to ni lahka naloga. Na spletu se namreč pojavljajo oglasi, ki bi jih marsikdo označil za neverjetne. Marca smo denimo poročali o najemodajalcu, ki je na Dolgem mostu želel oddati garsonjero, za katero bi lahko s fotografij razbrali, da je lastnik nekdanji garažni prostor preuredil v stanovanje, veliko 25 kvadratnih metrov. Kuhinja je v souporabi. Zanjo je od bodočega najemnika pričakoval 420 evrov na mesec.

"Skromna garsonjera v montažnem prizidku" za 400 evrov na mesec Med zadnjimi se je pojavil oglas za "garsonjero" v Dobrunjah, na obrobju ljubljanske občine. Objekt, ki je v oglasu opisan kot "skromna garsonjera v montažnem prizidku", je velik 17 kvadratnih metrov, zgrajen pa je bil lansko leto. Najemnik ima lasten vhod z dvorišča, pripada pa mu sicer tudi parkirno mesto.

"V zgradbi so še druga stanovanja in skladišče," je zapisano v oglasu, kjer dodajajo, da je stanovanje primerno tudi za študente. In cena? približno 400 evrov na mesec. V oglasu sicer ni opredeljeno, ali mora najemnik posebej plačevati še stroške ali so ti že všteti v ceno. 400 evrov tudi za 15 kvadratnih metrov v Dravljah 400 evrov na mesec od bodočega najemnika pričakuje tudi najemodajalec iz Dravelj. 15 kvadratnih metrov veliko garsonjero so adaptirali letos. "Oddamo na novo opremljeno stanovanje le nekaj metrov stran od BUS postaje. Super lokacija, miren okoliš. V objektu prevladujejo družine," je lastnik zapisal v oglas. Poleg 400 evrov najemnine bo najemnik sicer moral pokriti še stroške, in sicer približno 60 evrov poleti in okoli 120 evrov na mesec v zimskih mesecih.

V opis so sicer zapisali še, da ima stanovanje vgradni hladilnik, TV, inverter klimo, domofon, indukcijsko steklokeramično ploščo, nov posteljni okvir in vzmetnico. "Je pritlično in lahko dostopno z veliko dnevne svetlobe. Primerno za eno osebo ali pogojno za par. Najraje oddamo umirjeni, urejeni in pošteni osebi," so še zapisali v oglas.

Ministrstvo napovedalo ukrepe O pretiranih najemninah in nevzdržnih razmerah na slovenskem nepremičninskem trgu smo sicer že lani poročali v rubriki Dejstva. Takrat so na ministrstvu za solidarno prihodnost napovedali, da bodo pripravili ukrepe, ki bodo pripomogli k ureditvi najemnega trga. Ker spremembe še niso bile sprejete, smo marca na ministrstvo ponovno poslali vprašanja. Takrat so pojasnili, da so v vmesni fazi priprave sprememb stanovanjskega zakona. Radi bi naslovili težave na najemnem trgu in okrepili delovanje sistema neprofitnih najemnih stanovanj. Na področju najema predvidevajo okrepitev preglednosti trga z registrom najemnih pogodb, prav tako želijo okrepiti varnost najemnih razmerij s podaljševanjem njihove dolžine in spodbuditi možnost hitrejšega reševanja sporov.

Na vprašanje, ali po vzoru Španije razmišljajo o uvedbi kapice na višine najemnin, odgovarjajo, da ne pripravljajo nobenih zakonskih predlogov za omejitev cen na stanovanjskem trgu. So pa sodelovali pri Zakonu o gostinstvu, ki ga pripravlja ministrstvo za gospodarstvo. Zakon bo urejal kratkoročno oddajanje stanovanj prek platform, kot sta Booking in Airbnb, ki predvsem v prestolnici in turističnih središčih povzroča neravnovesja in domačinom otežuje najem ali nakup stanovanja.