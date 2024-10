17 let čakajo na sanacijo plazu, razpoke na hišah velike kot dlan

Prebivalci petih hiš v Gradišču nad Prvačino na Goriškem že celih 17 let čakajo na sanacijo zemeljskega plazu, zaradi katerega so njihove hiše razpokane. Nekatere razpoke so tako velike, da gre vanje cela dlan. V takšni hiši živi tudi družina z dvema majhnima otrokoma. Ko so jim nazadnje obljubili sanacijo, je bil eden še na poti, zdaj si želijo, da bodo normalne pogoje dočakali, preden otroci odrastejo. Ali se tokrat vendarle kaže luč na koncu predora?