17-letni Slovenec, ki brez vozniškega dovoljenja dirka z mogočnim mercedesom

Najboljši uspeh letošnjega leta je Markova zmaga na italijanskem prvenstvu GT4 v Misanu, kjer je bil daleč najmlajši tekmovalec. Ne samo to, sezono v istem prvenstvu je zaključil na odličnem tretjem mestu. Poleg treninga doma je zato dobra priprava pomembna tudi pred samimi dirkami. "Čim manj razmišljati, tako da si čimbolj prost, da nisi pod stresom, to je najboljše, bolj kot razmišljaš, slabše je, bi rekel," pravi Kastelic.

In katere so tiste nevarnosti, ki jih je pri takih hitrostih kar nekaj? "Najslabše je, da se zaletiš, pa da maš velik trk, to ni fajn, čeprav si varen v avtu, ampak se še zmeraj zgodijo stvari, se sam zavrtiš, greš prehitro na gas, greš v pesek, greš v steno."

"Ni me strah zanj, ko vozi. V bistvu me je bolj strah, ko so oni na poti do dirkališča, ko vozijo v teh nočnih urah, ali pa, ko se vračajo utrujeni, bolj me je tega strah, da bi se na cesti kaj zgodilo," medtem priznava mama Jasmina.