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17 ur se je nad prepadom držala le za korenine borovnic

Ljubljana, 26. 09. 2026 13.56 pred 1 uro 4 min branja 10

Avtor:
Svet na Kanalu A
Petra Draškovič Pelc rada raziskuje naravo tudi skozi objektiv.

Visela je nad 300 metrov globokim prepadom, noč preživela v mrazu, nad njo pa je plesal polarni sij. Ko jo je po 17 urah našel helikopter, je dobila drugo priložnost. Danes dr. Petra Draškovič Pelc namesto laboratorija izbira gozd, medvede in divjino. Zakaj pravi, da je prav srečanje z minljivostjo spremenilo njeno življenje?

Pred 22 leti je mlada raziskovalka na Aljaski doživela nekaj, kar bi marsikdo opisal kot nočno moro. Sama pa danes pravi, da ji je prav ta izkušnja odprla oči. Dr. Petra Draškovič Pelc je doktorica biomedicine, fotografinja in raziskovalka narave. V oddaji Svet na Kanalu A pa je spregovorila tudi o dnevu, ko je visela nad približno 300 metrov globokim prepadom in se 17 ur oklepala le korenin borovnic. "Moram reči, da sem kar hvaležna za to drugo priložnost. Na nek način mi je odprla oči," je povedala.

Zdrsnila je proti prepadni steni

Takrat je bila drugič na Aljaski. Po končanem študiju se je vrnila v pokrajino, ki jo je popolnoma prevzela s svojo divjino, prostranostjo in neokrnjeno naravo. Usodnega dne je fotografirala gorske koze. "Ko sem fotografirala gorske koze, mi je nekako zdrsnilo proti prepadu. Ujela sem se za eno borovničevo korenino in na njej obvisela teh sedemnajst ur, dokler me niso s helikopterjem rešili," se spominja.

Bila je sama. Nastanjena je bila pri domačinu, ki je vedel, kam je odšla. Ko se ni vrnila, je hitro posumil, da se je nekaj zgodilo, in sprožil reševalno akcijo. Temperatura se je ponoči približala ničli, pod njo pa je zijala več sto metrov globoka praznina. "V nekem trenutku spoznaš, da kaj dosti opcij nimaš. Karkoli sem prijela, se mi je utrgalo, pod nogami mi je drselo in padalo čez strm rob klifa. Spoznala sem, da je ta "trdna" korenina moj edini rešitelj. Ni bilo druge, ali se spustim in padem, ali pa se preprosto obdržim, ker je to moja edina rešitev."

"Da ne bi preživela, sploh ni bila opcija"

Čeprav bi marsikoga zajela panika, pravi, da je sama ves čas ostala presenetljivo mirna. "To, da ne bi preživela oziroma da se ne bi obdržala, sploh ni bila opcija," je dejala. Priznava, da ni bila posebej trenirana za takšne napore. "Nikoli nisem bila pretirano športno aktivna, da bi lahko dolgo časa visela. Ampak verjetno se v takih situacijah nekaj aktivira v nas. Predvsem ta volja po življenju, po preživetju." Prav sposobnost, da jo v najtežjih trenutkih ni zagrabila panika, danes vidi kot eno svojih največjih zmag. Po njenem je v takšnih trenutkih odločilno tudi zaupanje vase. "Ne smeš dvomiti vase. Če verjameš, da se lahko držiš, potem vztrajaš. Če se pojavi kanček dvoma, si predstavljam, da tudi tista moč popusti."

Nad prepadom je opazovala polarni sij

Sredi najtežje noči njenega življenja pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Nad njo se je razlil polarni sij. "Kako se hecno sliši, ampak noč je bila prekrasna," pripoveduje. "Doživeti polarni sij je bilo nekaj posebnega. Kljub tej travmatični izkušnji se te takšni trenutki dotaknejo."

Zjutraj je zaslišala helikopter, ki je prečesaval območje. Ker je bila skoraj neopazna med skalami in rastjem, so jo reševalci najprej spregledali. Začela je glasno klicati na pomoč. Njeni klici so bili uslišani. Reševalca sta priplezala do nje, jo navezala in skupaj so se varno spustili v dolino.

Iz laboratorija v gozd

Čeprav se po vrnitvi ni takoj odločila za spremembo življenjske poti, danes verjame, da so bili zametki novega življenja položeni prav tisto noč nad prepadom. Kasneje jo je pot pripeljala na Kočevsko. "Kočevski gozd me je začaral," pravi.

Tudi po obronkih pragozda Krokar človek najde tisti pravi mir.
Tudi po obronkih pragozda Krokar človek najde tisti pravi mir.
FOTO: Svet na Kanalu A

Namesto laboratorijskega dela je začela raziskovati divjino, fotografirati živali in obiskovalcem približevati življenje medvedov, pragozdov in gozdnega sveta.

"Želela sem ljudem pokazati to, kar mene navdušuje. Gozd, zveri, naravo. Nekako sem se odločila, da bom to zgodbo razvijala naprej."

Gozd kot zdravilo sodobnega časa

Danes veliko govori tudi o pomenu narave za duševno zdravje. "Brez dvoma gozd deluje terapevtsko," pravi. "Tudi sama sem šla skozi obdobje izgorelosti. Zdaj, ko sem leta vsak dan v gozdu, vidim, kako blagodejno vpliva na ljudi."

Pragozd Krokar, v katerega ne sme stopiti neposvečena noga, je najlepši laboratorij za raziskovalce.
Pragozd Krokar, v katerega ne sme stopiti neposvečena noga, je najlepši laboratorij za raziskovalce.
FOTO: Svet na Kanalu A

Posebej dragoceni so po njenem mnenju kočevski pragozdovi, med njimi tudi pragozd Krokar, ki je pod zaščito Unesca. "To so tako dragoceni predeli narave, nedotaknjeni in neokrnjeni. Prav je, da jih pustimo čim bolj divje in mogočne."

Kaj je uspešno življenje?

Po vsem, kar je doživela, danes na življenje gleda drugače. "Najti svoj mir in svoje poslanstvo. Da vsako jutro z veseljem vstaneš, čez dan počneš stvari, ki te izpolnjujejo, in da zvečer zaspiš z nasmehom, ker je bil dober dan za tabo. To je smisel življenja."

In kaj bi rada, da si ljudje zapomnijo? "Da smo mnogo bolj povezani, kot si predstavljamo. Z naravo, z ljudmi med sabo. Nismo samo posamezniki, ampak del celote."

Morda pa njena zgodba nosi še eno sporočilo. Da včasih človek šele na robu prepada zares spozna, kako močno si želi živeti. V pogovoru Pogled na Svet pa izveste tudi, kako "preprosto" se je srečati z medvedom iz oči v oči, zakaj bi morali bolj ceniti naravo in tudi njeno zapuščino.

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kimberley Echo
26. 09. 2026 15.09
Nihče se ne more toliko ur držat za ploh od borovnice ali pa od hrasta, če nima vsaj malo podpore v nogah za rahel počitek. Gravitacija preprosto opravi svoje. Čas visenja se meri v minutah in sekundah, saj prsti in mišice nadlaketi najprej odpovedo. Svetovni ženski rekord je 53 minut in 51 sekund, moški pa 1 ura in 20 sekund.
Odgovori
0 0
Gutenberg
26. 09. 2026 15.09
Od česa torej živi in plačuje račune? Fotografira, predava ... ali kaj?
Odgovori
0 0
26. 09. 2026 14.53
kdo je visel 17 ur nad prepadom ? Kakšne bedarije vi pišete ! Edino verjetno je da je bila na pobočju in pred nadaljnim drsenjem se je prijela za neko korenino in tako v ležečem položaju počakala reševalce. Še vedno izjemen podvig za mlado žensko v takih okoliščinah, ampak niti blizu prizoru iz "Cliffhanger", ko si večina nas predstavlja visenje na 300 m prepadom, kjer niti tal ne vidiš v temi. Verjetno so kasneje izmerili, da je 300 m z metodo metanja kamna v brezno.
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+5
5 0
Voly
26. 09. 2026 14.47
Verjamem, da je zgodba resnična, le da jo novinar ni znal razumljivo interpretirati.
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+7
8 1
Nace Štremljasti
26. 09. 2026 14.40
da ni bil mogoče borovničevec
Odgovori
+8
8 0
gas-112
26. 09. 2026 14.26
potem pa svizec zavije čokolado
Odgovori
+7
8 1
karjola
26. 09. 2026 14.23
Neverjetno je, da se je 17 ur držala za koreninice borovnic. Zagozdila se je med borovnice in čakala.
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+5
5 0
U1665256761563
26. 09. 2026 14.23
To pa so trpežne borovnice!!!
Odgovori
+6
7 1
abmam
26. 09. 2026 14.19
Zakaj se ni potegnila ven za lase, kot lažnivi kljukec Mathausen?
Odgovori
+6
8 2
Paradox
26. 09. 2026 14.00
Dober marketing.
Odgovori
+6
10 4
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