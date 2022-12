1,7 milijona lučk v Mozirskem gaju potroši manj elektrike kot kavni mlinček

V Mozirskem gaju lahko obiskovalci že več kot štiri desetletja uživajo v prečudovitem naravnem okolju parka, med najlepšimi cvetličnimi gredicami, ki jih lepo dopolnjuje bogata zbirka etnografskih objektov, od leta 2016 pa je park odprt tudi v decembru.

Kot pojasnjuje Darko Bele, predsednik društva Mozirski gaj, jih je v 45 letih obiskalo že 1,8 milijona obiskovalcev, priredili so več kot 50 cvetličnih razstav, sodelujejo s 25 lokalnimi cvetličarji in vrtnarijami.

Pomembna prelomnica zanje je bilo leto 1990, ko so se je nad Zgornjo Savinjsko dolino odprlo nebo in Savinja se je s svojimi vodotoki razlila prek svojih bregov. Vodna ujma je naredila pravo razdejanje, na hišah je še danes vidno, da je voda segala preko enega metra visoko. Za posajenimi tisoči tulipanov in ostalimi čebulnicami ni bilo več sledu, odneslo je koše za smeti in večino klopi, paviljona s pergolo sta bila tako rekoč uničena, zablatena struga in ribnik sta ostala povsem brez rib. Ostalo pa je na stotine kubičnih metrov blata, grmovja, polomljenega drevja in ostale navlake. A takoj, ko je voda odtekla, so organizirali čiščenje in odvoz nanesenih materialov ter uredili nekaj gredic. Poleg Mozirjanov so gaj pomagali čistiti in urejati tudi prostovoljci iz drugih slovenskih krajev in tako je bil pol leta pozneje precejšen del parka že toliko obnovljen, da ga je bilo mogoče odpreti za javnost. Gaj je ob tem dobil še javne sanitarije in okrepčevalnico.