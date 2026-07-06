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Slovenija

171 km/h in alkohol za volanom: voznik ostal brez vozniškega dovoljenja

Celje, 06. 07. 2026 14.07 pred 9 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Vožnja avtomobila

Celjski policisti so v petek zvečer na avtocesti ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je močno prekoračil dovoljeno hitrost. Med postopkom so ugotovili tudi, da je vozil pod vplivom alkohola, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje.

S PU Celje so sporočili, da so policisti voznika ustavili, potem ko je po avtocesti vozil s hitrostjo 171 kilometrov na uro. Zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti so mu izdali plačilni nalog.

Alkotest
Alkotest
FOTO: Pu Celje

Med postopkom so opravili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so zato zasegli vozniško dovoljenje in ga skupaj z obdolžilnim predlogom odstopili pristojnemu sodišču. Za tak prekršek je predpisana globa 1.200 evrov ter 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Policija ob tem znova opozarja, da sta neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola med najpogostejšimi vzroki najhujših prometnih nesreč. Obe kršitvi bistveno zmanjšujeta voznikovo sposobnost varne vožnje in povečujeta tveganje za nesreče z najhujšimi posledicami.

Prekoračitev hitrosti
Prekoračitev hitrosti
FOTO: Pu Celje

Voznike zato pozivajo, naj spoštujejo prometne predpise, hitrost prilagodijo razmeram na cesti in za volan sedejo le trezni. Le odgovorno ravnanje vseh udeležencev v prometu lahko prispeva k večji varnosti na slovenskih cestah.

policija prometna varnost prekoračitev hitrosti PU Celje alkohol

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anabanana
06. 07. 2026 14.17
Pravilnoooooo
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