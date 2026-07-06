171 km/h in alkohol za volanom: voznik ostal brez vozniškega dovoljenja

S PU Celje so sporočili, da so policisti voznika ustavili, potem ko je po avtocesti vozil s hitrostjo 171 kilometrov na uro. Zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti so mu izdali plačilni nalog.

Med postopkom so opravili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so zato zasegli vozniško dovoljenje in ga skupaj z obdolžilnim predlogom odstopili pristojnemu sodišču. Za tak prekršek je predpisana globa 1.200 evrov ter 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Policija ob tem znova opozarja, da sta neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola med najpogostejšimi vzroki najhujših prometnih nesreč. Obe kršitvi bistveno zmanjšujeta voznikovo sposobnost varne vožnje in povečujeta tveganje za nesreče z najhujšimi posledicami.