17.113 podpisov šolnikov pod poziv k odstopu Simone Kustec

Poziv k odstopu ministrice Simone Kustec je v samo dveh tednih podpisalo več kot 17 tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, so danes sporočili iz njihovega sindikata SVIZ.

Podpise so zbirali od 5. do 19. maja, v tem času jih je na sedež sindikata prispelo 17.113. Po podatkih statističnega urada, ki se sicer nanašajo na lansko šolsko leto, je bilo v slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter v terciarnem izobraževanju skoraj 47 tisoč zaposlenih, kar pomeni, da se jih je pod poziv podpisala več kot tretjina. Sindikat je prepričan, da ministrica tega ne more prezreti.

"Kljub skoraj popolni odsotnosti samokritičnosti in neprevzemanju odgovornosti, ki sta pravzaprav že ves mandat stalnici njenega delovanja na funkciji ministrice za izobraževanje, prof. dr. Simona Kustec ne bi smela spregledati, da ji zaposleni izrekajo nedvoumen očitek, da ni kos svojim nalogam in zadolžitvam ter da njeno vztrajanje na čelu ministrstva škoduje kakovosti vzgoje in izobraževanja v naši državi," so zapisali. Dodali so, da mnenje, da bi ministrica morala odstopiti, z učitelji delita tudi skoraj dve tretjini vseh vprašanih staršev osnovnošolcev in dijakov.