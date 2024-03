18. dm tek za ženske tečemo 25. maja 2024!

Leto 2024 je v dm Slovenija namreč namenjeno skrbi za žensko zdravje, saj lahko ustrezna prehrana in življenjski slog veliko pripomoreta pri doseganju hormonskega ravnovesja in boljšega počutja žensk.

Navdihujoča ženska tekaška skupnost se že zavidljivih 18 let na zadnjo soboto v maju sreča v parku Tivoli, ki je vsakokrat napolnjen z neverjetno energijo. dm tek za ženske ni zgolj tekaška prireditev, ampak prireditev, kjer se stkejo nova prijateljstva, in kjer je v ospredju skrb za žensko zdravje.

Poleg tradicionalnega dm teka za ženske v kategorijah na 5 in 10 kilometrov bodo tekli tudi najmlajši tekači od 2 do 12 let, in sicer v kategoriji otroški Oskarjev tek . Lanski dm tek za ženske je v Tivoli privabil več kot 10.000 obiskovalk in obiskovalcev, tekačic in najmlajših tekačev.

Tek ni le odlična vadba za krepitev kondicije, temveč tudi izjemno koristen za zdravje žensk, saj pomaga pri vzdrževanju telesne kondicije, izboljšuje srčno-žilni sistem ter zmanjša stres in izboljša razpoloženje. Tek predstavlja celostno vadbo, ki prinaša številne koristi za žensko telo.