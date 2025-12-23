18-letnega slovenskega dirkača opazili tudi pri AlphaTauriju

Potem ko je najprej pokoril italijansko prvenstvo GT4, 18-letni dirkač Mark Kastelic premika nove meje. Roko sodelovanja so mu ponudili pri AlphaTauriju, ki je v lasti Red Bulla, skupaj z Domnom Prevcem sta kot prva Slovenca postala njihova ambasadorja. "Dobim njihov kombinezon, čelado, veliko stvari se da narediti, pa meni osebno veliko pomeni, da če vidiš, da je tudi Verstappen del te zgodbe, on je eden glavnih ambasadorjev, se tudi slika v njihovih oblekah," s ponosom pove Kastelic. Nova pogodba pa pomeni tudi to, da bo lahko Mark spoznal nekatera največja imena motošporta. "Jaz mislim, da se bova z Verstappnom, ki načrtuje, da bo nekaj dirk GT3 odpeljal naslednjo sezono, po mojem videla," upa Kastelic.

Mark Kastelic FOTO: POP TV

Iz prvenstva GT4 bo v prihajajoči sezoni prestopil v prestižnejši razred GT3, nedavno je testiral Porschejev in Mercedesov dirkalnik, a ostaja skrivnosten o tem, s katerim podjetjem bo podpisal pogodbo. "Porsche je spet nekaj novega, v bistvu ima motor zadaj, Mercedes ga ima spredaj, kar sem navajen, bolj mi je v krvi, ker sem ga zdaj že dve leti vozil v drugem razredu, sicer, ker GT3 in GT4 nista enaka, ampak ja, oboje mi je izziv, čeprav mi je Mercedes bolj blizu." V letošnji sezoni je od 15 dirk na odru za zmagovalce stal kar 11-krat, šestkrat na najvišji stopnički, najprestižnejša pa je zmaga v italijanskem prvenstvu GT4, ki jo je ob bučni podpori slovenskih navijačev potrdil na progi v Misanu. A letos si želi še dlje, italijansko prvenstvo bo zamenjal za nemško, skoraj pa je potrjeno tudi, da bo vozil na dirki 24 ur Spaja.

Letos je zmagal šestkrat. FOTO: POP TV