Slovenija

18-letnega slovenskega dirkača opazili tudi pri AlphaTauriju

Ljubljana, 23. 12. 2025 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Mark Kastelic

Mark Kastelic, eden najperspektivnejših dirkačev v Evropi, spet piše zgodovino. Danes sta skupaj z Domnom Prevcem, enim najboljših smučarskih skakalcev, postala ambasadorja podjetja AlphaTauri, kjer je glavni ambasador večkratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen, sodelovanje pa poleg svetovne prepoznavnosti odpira tudi vrata za sodelovanje z znamko Red Bull. Mark Kastelic je tako postal prvi Slovenec, ki je v motošportu povezan s tako veliko globalno znamko. Po letošnji zmagi v italijanskem prvenstvu GT4 si 18-letni Kastelic trenutno izbira ekipo, s katero bo v prihajajoči sezoni tekmoval v kategoriji višje, razredu GT3, kjer tekmuje tudi eden najbolj prepoznavnih motociklistov vseh časov Valentino Rossi.

Potem ko je najprej pokoril italijansko prvenstvo GT4, 18-letni dirkač Mark Kastelic premika nove meje. Roko sodelovanja so mu ponudili pri AlphaTauriju, ki je v lasti Red Bulla, skupaj z Domnom Prevcem sta kot prva Slovenca postala njihova ambasadorja.

"Dobim njihov kombinezon, čelado, veliko stvari se da narediti, pa meni osebno veliko pomeni, da če vidiš, da je tudi Verstappen del te zgodbe, on je eden glavnih ambasadorjev, se tudi slika v njihovih oblekah," s ponosom pove Kastelic.

Nova pogodba pa pomeni tudi to, da bo lahko Mark spoznal nekatera največja imena motošporta. "Jaz mislim, da se bova z Verstappnom, ki načrtuje, da bo nekaj dirk GT3 odpeljal naslednjo sezono, po mojem videla," upa Kastelic.

Mark Kastelic
Mark Kastelic
FOTO: POP TV

Iz prvenstva GT4 bo v prihajajoči sezoni prestopil v prestižnejši razred GT3, nedavno je testiral Porschejev in Mercedesov dirkalnik, a ostaja skrivnosten o tem, s katerim podjetjem bo podpisal pogodbo. "Porsche je spet nekaj novega, v bistvu ima motor zadaj, Mercedes ga ima spredaj, kar sem navajen, bolj mi je v krvi, ker sem ga zdaj že dve leti vozil v drugem razredu, sicer, ker GT3 in GT4 nista enaka, ampak ja, oboje mi je izziv, čeprav mi je Mercedes bolj blizu."

V letošnji sezoni je od 15 dirk na odru za zmagovalce stal kar 11-krat, šestkrat na najvišji stopnički, najprestižnejša pa je zmaga v italijanskem prvenstvu GT4, ki jo je ob bučni podpori slovenskih navijačev potrdil na progi v Misanu. A letos si želi še dlje, italijansko prvenstvo bo zamenjal za nemško, skoraj pa je potrjeno tudi, da bo vozil na dirki 24 ur Spaja.

Letos je zmagal šestkrat.
Letos je zmagal šestkrat.
FOTO: POP TV
Preberi še Slovenec, ki blesti v prvenstvu GT4

Kljub temu da je z novim sodelovanjem Red Bullu, ki tekmuje tudi v formuli 1, bliže kot katerikoli slovenski voznik, ostaja prizemljen. "V bistvu, tudi če bi jaz naredil v naslednjih treh letih maksimum, pa da bi zmagal vse, da me Red Bull vidi, da bi mogoče dobil kakšen test v formuli 2, pa da bi se tam izkazal, tako bi prišlo do tega, ampak ja. Se da, je bližje, 100-odstotno, ampak ne obljubim pa nič," se zahtevnosti profesionalnega športa zaveda Kastelic, ki ga v naslednjih dneh čaka podpis pogodbe, sezona pa se sicer zanj uradno začne aprila.

Mark Kastelic dirkač AlphaTauri Red Bull motošport

