18-mesečna dvojčka padla v nezaščiten vodnjak: 'Rešila ju je pogumna mama'

"V naselju Pece se je danes odvijala prava drama. Dvojčka, stara leto in pol, sta padla v star vodnjak," nam je sporočila očividka dogodka Martina. Glede na podatke Uprave RS za zaščito in reševanje nezaščiten vodnjak stoji ob stanovanjski hiši, iz vode z globine okoli dveh metrov pa so otroka nepoškodovana še pred prihodom gasilcev rešili domači.

Bralka nam je sicer povedala, da zaradi zelo ozkega prehoda v vodnjak ni mogel pomagati nihče od sosedov, zato je mama otrok sama splezala v vodnjak in rešila otroka. "Če ne bi bilo pogumne mamice, bi se otroka utopila," je povedala.

Dogodek se je zgodil okoli 11.30, na kraj pa so prihiteli gasilci PGD Št. Jurij in Grosuplje. Gasilci so vodnjak zaščitili, reševalci nujne medicinske pomoči Ljubljana in zdravnik Zdravstvenega doma Grosuplje pa so otroka na kraju preventivno pregledali, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

O dogodku so bili obveščeni tudi na Policijski upravi Ljubljana, kjer so nam povedali, da preverjajo okoliščine dogodka, a za zdaj znakov kaznivega dejanja ne opažajo.