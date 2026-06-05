180 let zgodb na slovenskih tirih

Slovenske železnice FOTO: Miško Kranjec

Pisalo se je leto 1846, ko je 2. junija po znameniti progi Južne železnice, eni največjih infrastrukturnih gradenj tedanjega časa, na železniško postajo v Celju uradno pripeljal prvi vlak. Proga, ki je po končani gradnji leta 1857 povezala Dunaj in Trst, je predstavljala izjemen gradbeni podvig. Tisoče pridnih rok je v neverjetno kratkem času zgradilo traso, ki še danes vzbuja občudovanje in velja za svojevrsten inženirski čudež 19. stoletja. Prav zato letošnja obletnica ni le poklon pomembnemu zgodovinskemu mejniku, temveč tudi praznovanje vseh generacij, ki so odraščale ob železnici, z njo potovale na počitnice, obiskovale svoje bližnje ali se vsakodnevno odpravljale na delo in v šolo.

Leta 1846 je uradno pripeljal prvi vlak. FOTO: Arhiv naročnika

2. junij praznik železničarjev in železničark – Dan Slovenskih železnic Leta 1996 je vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se v Republiki Sloveniji za dan železničarjev določi 2. junij. Z dnevom železničarjev in železničark se spominjamo napredka ter uspehov posameznikov in železniških podjetij ter poudarjamo vlogo železnice v sodobni družbi. Drugi junij na Slovenskih železnicah praznujejo zelo raznoliko, večinoma pa z nizom prireditev, ki povezujejo vsa podjetja v skupini in železniške navdušence po vsej državi. Letošnji posebni jubilej bodo zaznamovali različni dogodki, ki bodo potekali vse od 2. junija. V Železniškem muzeju Slovenskih železnic v Ljubljani bo v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje na ogled razstava z naslovom Ponos preteklosti, moč prihodnosti: 180-letnica prihoda prvega vlaka na Slovensko.

Praznovanje jubileja se bo nadaljevalo tudi v soboto, 6. junija 2026, med 10. in 16. uro, ko bo dvorišče Železniškega muzeja Slovenskih železnic v Ljubljani zaživelo v znamenju dogodka obeležitve pomembne obletnice.

Dogodek ob obletnici. FOTO: Slovenske železnice

Obiskovalci bodo lahko raziskovali bogato železniško dediščino, si ogledali razstavo, se udeležili brezplačnega vodenega ogleda stalne muzejske zbirke ter uživali v številnih družinskih aktivnostih.

Pestro dogajanje ob obletnici. FOTO: Slovenske železnice

Program bo vključeval vožnje z vlakom vrtne železnice, predstavitev modelne železnice, otroški ustvarjalni kotiček ter predstavitev ročno izdelanih izdelkov znamke Dar iz ateljeja invalidskih delavnic podjetja SŽ-ŽIP. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli tudi maskota Slovenskih železnic, kulinarična ponudba pic in sladkih palačink.

Prisotna bo tudi maskota Slovenskih železnic. FOTO: Slovenske železnice

Vstop na prireditev na muzejskem dvorišču bo brezplačen, za ogled razstave boste potrebovali vstopnico za muzej, organizirano vodenje pa bo brezplačno.

Gomulka – vlak, ki je zaznamoval generacije

Ob tej obletnici posebno mesto zavzema tudi knjiga o Gomulki, avtorja dr. Josipa Orbanića, ki bo v sklopu praznovanja jubileja predstavljena 6. junija v Železniškem muzeju. Na dogodku se bo Andreja Špitalar iz Železniškega muzeja pogovarjala z avtorjem knjige in mag. Klemnom Ponikvarjem, ki je knjigo uredil. Skupaj nam bodo nanizali zanimivosti iz dolgoletnega obratovanja elektromotorne potniške garniture gomulka in doživetja, ki so zaznamovala potovanja z njo. Knjiga ni le kronika, temveč poklon dediščini in identiteti lokalnega okolja.

Praznovanje 180. obletnice prihoda prvega vlaka na Slovensko je priložnost, da se za trenutek ustavimo in spomnimo, kako pomembno vlogo ima železnica v našem prostoru. Je del naše dediščine, del številnih osebnih zgodb in hkrati eden ključnih odgovorov na izzive trajnostne mobilnosti prihodnosti. Vabljeni na obisk v Železniški muzej Slovenskih železnic na obujanje spominov in praznovanje pomembnega zgodovinskega jubileja.