19-letni Grk v avtomobilu prevažal 14 državljanov Sirije

Policisti so na območju Velike vasi pri Krškem ustavljali voznika osebnega avtomobila Peugeot 3008 nemških registrskih oznak, vendar kršitelj še zdaleč ni upošteval znakov policistov ter s pospešeno hitrostjo nadaljeval, potem ustavil in poskušal peš pobegniti. Vendar zaman, policisti so 19-letnega Grka prijeli in ugotovili, da je v vozilu prevažal 14 državljanov Sirije. Prav tako so na Obrežju kontrolirali državljana Turčije in Moldavije, ki sta v avtu prevažala devet turških državljanov, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Ta vikend je skušal 19-letni Grk v osebnem avtomobilu Peugeot 3008, nemških registrskih oznak, skozi Slovenijo prepeljati kar 14 državljanov Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Ko so ga skušali policisti na območju Velike vasi pri Krškem ustaviti, ni upošteval signalov ter odpeljal s pospešeno hitrostjo, potem pa ustavil in poskušal peš pobegniti. icon-expand Migranti na Rigoncah FOTO: Aljoša Kravanja Nekaj pred 18. uro pa so včeraj na Obrežju kontrolirali avtomobil Volkswagen crafter madžarskih registrskih oznak. Ugotovili so, da 34-letni državljan Turčije in 33-letna državljanka Moldavije v avtomobilu prevažata devet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Na Obrežju so dan pred tem prav tako kontrolirali voznika Škode octavia čeških registrskih oznak, 50-letni voznik, sicer državljan Ukrajine, pa je prevažal dva državljana Sirije, ki sta nezakonito vstopila v Slovenijo. icon-expand Mejni prehod Obrežje FOTO: Profimedia Nezakonito prevažanje migrantov pa se tu ne konča. V soboto nekaj po 19. uri so na cesti Novo mesto–Metlika, na območju Jugorja pri Metliki kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Audi, hrvaških registrskih oznak. Voznik je bil 29-letni državljan Romunije in v avtu je prevažal šest turških državljanov, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Tihotapcem so policisti odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami zaradi kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Sirije in Turčije pa še niso zaključeni.