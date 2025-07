Pretepenemu Slovencu se je stanje poslabšalo, oglasil se je lastnik kluba

"Z namenom povzročitve hudih telesnih poškodb oškodovancu, ki so ga večkrat udarjali z rokami in nogami po telesu, zaradi česar je utrpel hude telesne poškodbe in izgubil zavest, obstaja utemeljen sum, da sta osumljenca oškodovanca iz kluba odpeljala na bližnjo ulico in ga pustila na tleh nezavestnega, ne da bi mu nudila zdravniško pomoč," je sporočilo pristojno državno tožilstvo.

Prvič je prek svojega odvetnika spregovoril tudi lastnik kluba, ki trdi, da so mu na voljo vsi organi in želi mladeniču hitro in popolno okrevanje. V klub so po poročanju portala Dnevnik.hr prispeli inšpektorji ministrstva za notranje zadeve in državnega inšpektorata.