Pojavila se je jelka, skupina golih in sestradanih pa je zapela Sveto noč

Stefančič, ki so ga ujeli na ljubljanskih ulicah, potem pa zaprli in poslali v taborišče Dachau, od koder so ga nato selili po zapletenem sistemu taborišč, kjer so zaporniki delali za industrijo, ki je poganjala nemški morilski stroj, dokler številni od izčrpanosti in podhranjenosti niso umrli, je nekaj mesecev pred prelomom leta 1944 končal v taborišču Mauthausen, nato pa še njegovi podružnici Gusen. Tam je, kot številni drugi taboriščniki, delal za letalsko industrijo.

"Potem pa sem imel smolo. Med enim od zračnih napadov, med katerimi smo se morali skrivati v nedokončanih rovih, ki naj bi jih sčasoma spremenili v proizvodne obrate za vojno industrijo, sem se močno udaril in si poškodoval nogo, medtem ko sem skušal najti pot na prosto. Vmes je namreč zmanjkalo elektrike, kar je bilo običajno, in naenkrat je bilo temno kot v rogu, jaz pa sem z nogo ob oviro zadel tako močno, da sem videl vse zvezde."

Ni mu preostalo drugega, kot da poišče pomoč v taboriščni bolnišnici, ki se ji je bilo sicer dobro izogibati iz več razlogov. Najprej je bila to "bolnišnica" v skrajno ohlapnem pomenu besede, saj je bila slabo opremljena in z malo osebja. Potem je bilo tukaj dejstvo, da je odhod v bolnišnico pomenil, da bo taboriščnik ob obleko in bo po koncu zdravljenja naokoli taval gol, kar ni bilo dobro, saj je bila celo v taborišču pomembna osnovna urejenost. Prav tako pa te je odhod v bolnišnico postavil v nevaren položaj, da te bodo spoznali kot nezmožnega za delo in s tem primernega za odstranitev: "Tam so te torej za silo pozdravili ali pa si tam ostal in nato taborišče zapustil skozi krematorijski dimnik."

"Ampak ni mi preostalo drugega, kot da sem pritaval v bolnišnico. Imel sem srečo, da so me sploh sprejeli, saj so nekatere druge zavrnili iz meni neznanega razloga. Bolniška soba je bila dolga, raztezala se je čez polovico klasične taboriščne barake, notri je bilo kakšnih 100 postelj. Strežniki so bili večinoma Poljaki, bil pa je med njimi tudi Nemec, h kateremu se bomo še vrnili, in ki je bil za razliko od večine Nemcev, ki sem jih srečal v taborišču, dober človek. Med milijoni Nemcev se je namreč našel tudi kdo, ki se mu vse skupaj ni zdelo prav, ki se je spraševal, kaj pravzaprav počnejo."

"Ker sem bil za silo gibljiv, čeprav sem imel poškodovano nogo, sem bil edini, ki je dobil mesto na vrhu dvonadstropne postelje. Imel sem dober razgled na mizo za preglede in na kurjave lačno ognjišče. Kurjave namreč v taborišču nikakor ni bilo v izobilju. Dobili smo dve ali tri brikete kurjave na dan. To pomeni, da je bilo zelo mrzlo in smo se skušali do kurjave dokopati tudi tako, da smo jo kradli, čeprav je bilo to smrtno nevarno."

V taboriščno bolnišnico je prispel dva ali tri dni pred božičem, a se tega pravzaprav niti ni zavedal. Dokler se niso začele dogajati za taborišče "nenavadne stvari": "Nenadoma se je na tisti razmajani mizi znašla jelka. Majhna je bila. Da je prišla v taborišče, me sicer ni presenetilo, kajti v taborišče in iz taborišča se je tihotapilo marsikaj, razen ljudi. In tako sem se skozi to dejstvo zavedel, da bo praznik. V taborišču namreč nismo imeli ure, kateri dan v tednu je, ni bilo vedno jasno, meseci so se zameglili. Edini urnik, ki smo ga poznali, se je gibal okoli "dnevnih pojavov". Zjutraj si vstal, dobil si neko tekočino, ki je bila čaj ali približek kave, opoldne je bilo kakšnih 20 minut odmora za kosilo, nekakšno vodeno čorbo, zvečer pa je druga izmena odkorakala na delo, v barakah pa so rekli, ugasnite luči in dneva je bilo konec."

Ker je bila torej v bolnišnici jelka, je seveda začel razmišljati o situaciji, v kateri se je znašel. "Spomnil sem se na dom, na pretekle božiče ... Predvsem sem se spomnil tega, da sem se leto prej, torej za praznike leta 1943, do sitega najedel potice, ki jo je nekako uspelo pričarati mami, čeprav so bili to časi, ko ni bilo ničesar. Kako se je znašla, ne vem. No, v taborišču pa sem za večerjo dobil zmanjšano porcijo kruha, kajti kruh je bil za tiste, ki niso delali, zmanjšan. Tako da sem žvečil tisti kruh, prav tako sem imel še nekaj ostankov majhnega, skromnega paketa, ki sem ga pred božičem dobil od doma. Ti paketi so pravzaprav marsikoga obdržali pri življenju. Božični večer v taborišču je tako mineval v situaciji primernem turobnem ozračju."