Pripravite se na nove začetke s ključnikom #NovZacetek in se potopite v svet pametne zabave

Prihodnost je tu, a je vedno polna dela. Ker nenehno opravljamo več opravil hkrati, bi morale biti tudi naše naprave sposobne večopravilnosti. Včasih je obvladovanje časa res zahtevno, saj tekom dneva težko opravimo vse, kar smo si zadali. Kljub temu pa lahko nekatere dejavnosti, kot so branje knjig, poslušanje klasične glasbe, gledanje filmov ter igranje igric, izvajamo hkrati. Prisluhnite svojemu seznamu energične glasbe na slušalkah Huawei Freebuds 3i ter pojdite na sprehod z zapestnico Huawei Band 4, ki vas bo sproti obveščala, koliko korakov ste že naredili. Moč ekosistema Huawei bo podpirala vaš življenjski slog ter vam pomagala, da boste učinkoviti od zore do mraka.

Vzemite si trenutek zase

Življenje je naporno. In včasih je vse, kar potrebujete, le nekaj časa zase. Ustavite se in se sprostite. Z zapestnico Huawei Band 4 vam ni več treba skrbeti, da boste morda kaj pozabili. Zapestnica vas bo spomnila, da je čas, da vstanete s stola in se malo razgibate ali pa spremenite svoj položaj. Poleg tega vam bo pripravila tudi poročila o kakovosti spanja s podrobno analizo posameznih dejavnikov.

Ste vedeli, da gledanje filmov in televizijskih programov lahko deluje sproščujoče? Ko gledate filme, se vaši možgani sprostijo, saj vam ni treba o ničemer razmišljati. Večzaslonska funkcija naprav Huawei Matebook X Pro in MatePad Pro omogoča brezhibno sodelovanje med prenosnikom ali tabličnim računalnikom ter pametnim telefonom. Prenosne pripomočke, kot so tipkovnica, kamera, mikrofon in miška, lahko uporabljate kot zunanjo dodatno opremo pametnega telefona, kar omogoča bolj priročno uporabniško izkušnjo. S pomočjo te rešitve uporabnik lahko prevzame klic in odgovori na sporočilo neposredno s tabličnega računalnika ter istočasno odklene pametni telefon za brezhibno izkušnjo z več napravami.

Z novo promocijsko ponudbo boste še lažje uživali v udobnem in skrbno pretehtanem pametnem življenju. Storite nekaj novega, označite svojo aktivnost s ključnikom #NovZacetek, in uživajte v mobilni napravi, ki jo podpira široka paleta izdelkov po ugodni ceni, opremljenih z najnovejšimi tehnologijami.

V času od 17. avgusta do 13. septembra bodo kupci premijskih pametnih telefonov P40, P40 Pro in P40 Pro+ brezplačno deležni brezžičnih slušalk FreeBuds 3i in 50 GB prostora za obdobje enega leta v oblaku Huawei, kupci modelov P40 lite in P40 lite E pa športne zapestnice Band 4 in 15 GB prostora.

Ponudba velja do 13. septembra ozirom do izteka zalog. Po nakupu ene od naprav iz ponudbe se morate najkasneje do 20. septembra registrirati na spletni strani, vnesti zahtevane podatke, med katerimi je tudi fotografija računa, nato pa boste darilo prejeli po pošti. Več informacij na https://consumer.huawei.com/si/campaign/back-to-school/.

-

O skupini Huawei Consumer Business Group

Huaweijevi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah; uporablja jih ena tretjina svetovnega prebivalstva. Vzpostavili smo 14 središč za raziskave in razvoj, in sicer v ZDA, Nemčiji, Rusiji, Indiji ter na Švedskem in Kitajskem. Skupina Huawei Consumer BG je ena od treh Huaweijevih poslovnih enot, ki pokriva pametne telefone, osebne in tablične računalnike, nosljivo tehnologijo, oblačne storitve in drugo. Huaweijevo globalno omrežje sloni na skoraj 30-letnih izkušnjah v telekomunikacijski industriji in je osredotočeno na zagotavljanje najnovejših tehnoloških napredkov potrošnikom po vsem svetu.

Za več informacij obiščite: http://consumer.huawei.com

Če želite prejemati redne posodobitve o skupini Huawei Consumer BG, nas spremljajte na naslednjih platformah:

Facebook: facebook.com/HuaweiDevice

Twitter: twitter.com/HuaweiDevice

YouTube: youtube.com/HuaweiDevice

Instagram: instagram.com/huaweiconsumer

Google+: plus.google.com/+HuaweiDevice