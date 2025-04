Vstop z gorenjske smeri v prestolnico: kako bodo spremembe videti v praksi?

Gneča, hupanje in prometni kaos so realnost mnogih voznikov, ki se dnevno vozijo v Ljubljano. Tudi tistih, ki v prestolnico prihajajo po stari cesti z gorenjske smeri. In prav te od 2. aprila čaka nov prometni režim. Številne poti v naseljih Medno, Stanežiče in Dvor, ki so jih vozniki do zdaj uporabljali, da bi se izognili gneči, bodo namreč postale enosmerne. Kako bodo spremembe, do katerih prihaja na pobudo lokalnih prebivalcev, videti v praksi?