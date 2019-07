2. Castle Kolpa Music Festival (31. 7. – 4. 8. 2019) – ko se vrhunska glasba prelije s prekrasno naravo ob nabrežju Kolpe!

Sobotni (3. avgust) veliki finale festivalskega programa bo na glavnem odru, Dragon Stageu, pripadel sloviti hrvaški skupini Parni Valjak, ameriški metal skupini Soulfly z razvpitim Maxom Cavalero (znanim tudi iz skupine Sepultura) , sloviti angleški rapcore , dub , dancehall in ragga skupini Asian Dub Foundation, nato La Fanfarria Del Capitan (Argentina), Captain Morgan's Revenge in Jaja Bojz . Arena Experience pa bo gostila slovitega domačega, svetovno znanega didžeja Umeka , ob njem pa bodo nastopili še Sylvain, Veztax, Wattex, TGW, Busta Row in drugi.

Petkov večer, 2. avgusta , bodo Dragon Stageu zaznamovali nastopi domačih rock velikanov Siddharta, jamajške reggae skupine Inner Circle, slovito hrvaške Psihomodo Pop, vsem znane domače punk rock legende Pankrti, nato Multiball in Back Ivy , na elektronskem odru Arena Experience pa bo nastopil sloviti Jay Hardway , ob njem pa Galoski, Avadox, Saberz, Sid Cisse in drugi.

Že naslednji dan, v četrtek 1. avgusta, boste poleg številnih spremljevalnih dogodkov, na Dragon Stageu videli in slišali vrhunskega avstralskega DUB FX, slovito britansko heavy metal skupino Skindread, izjemni slovenski skupini Elvis Jackson in Noctiferia, hrvaške legendarne rokerje Goran Bare & Majke in pa Irdorath. Na Arena Experience odru bo ta večer kraljeval razvpiti nizozemski didžej Sander Van Doorn , nastopili pa bodo tudi Jimmy Clash, Petar Dundov, Sasha Mikac, Arsello in drugi.

V naravnih danosti prekrasne kostelske občine bodo v organizaciji Intalite d.o.o , ki je znan po vrhunski koncertni in festivalski tehniki, tudi letos tako ponudili vrhunski festivalski spektakel za mlade in mlade po srcu na kar treh odrih : Dragon Stageu, Arena Experience in Odru na plaži.

Med obilico izjemnih glasbenih skupin in didžejev pa se boste lahko zaposlili tudi z akro jogo, lahko si boste ogledali dokumentarne glasbene filme slovenskih skupin v Kinu na prostem, se pomerili v nogometu in odbojki, se v sproščenem vzdušju naučili česa novega na kreativnih delavnicah in se seveda kopali v prekrasni reki Kolpi ali pa le poležavali in se družili na plaži. Za dodatno dobro voljo in smeh bodo poskrbeli znani stand up komiki Admir Baltić – Žuti (Slaba družba), Klemen Bečan (18+), Jan Kreuzer (Pušenje v dolini šentflorjanski), ogledali pa si boste lahko tudi Impro show: Improleptika. Seveda pa bo na izjemno lepo urejenem prizorišču na voljo bogata ponudba hrane in pijače, različne igre in še in še!

Letos je novost tudi posebna aplikacija, ki jo festival ponuja v sodelovanju s podjetjem Viberate in je na voljo nahttps://festivals.viberate.com/castle-kolpa. Z njeno pomočjo boste obiskovalci imeli pregled nad celotnim programom, lahko boste klepetali z drugimi obiskovalci, všečkali priljubljene skupine in bili obveščeni o njihovih nastopih, poleg tega pa bodo na voljo vse druge pomembne informacije o spremljevalnem programu in drugem.

